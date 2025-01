Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jungen Mann, der loszieht, um den Mord an seinen Eltern zu rächen. Das Spiel bietet eine offene Welt im mittelalterlichen Europa, die doppelt so groß ist wie die des Vorgängers und eine noch längere Geschichte. Geplante Veröffentlichungsplattformen sind PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S. Das Spiel erscheint am 4. Februar 2025.