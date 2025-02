Kingdom Come Deliverance 2: Alle Twitch Drops und wie ihr sie bekommt

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Wie lange geht die Aktion? Die Aktion dauert bis zum 11. Februar an. Sind euch solche exklusiven Items also wichtig, dann solltet ihr einem Stream beiwohnen und euch diese sichern, sonst verpasst ihr sie womöglich. Bevor ihr jedoch durchstartet, hat unser RPG-Experte Karsten Scholz 10 Tipps rausgefischt, damit euer Start in KCD: 2 glattläuft: Kingdom Come Deliverance 2: 10 Tipps für den optimalen Start – Einsteiger-Guide

Kingdom Come: Deliverance 2: Mod Support wie in Teil 1 – gibt es das?

Kingdom Come Deliverance 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Was sind Twitch Drops? Über Twitch könnt ihr euch exklusive Items für eure Spiele sichern, wenn ihr einigen Streamern beim Zocken zuschaut. Diese müssen dafür „Drops“ aktiviert haben. Habt ihr eine gewisse Zeit zugeschaut, werden euch diese Drops für euren Account angerechnet, um sie dann im Spiel einlösen und nutzen zu können. Der Release von Kingdom Come Deliverance 2 hat auch solche Drops hervorgebracht und diese solltet ihr euch definitiv sichern – wir zeigen euch wie.

Ihr wollt euch für Kingdom Come: Deliverance 2 schicke und exklusive Items sichern? Dann solltet ihr euch die aktuellen Twitch Drops holen. Was euch erwartet und wie ihr sie einlösen könnt, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to