Kingdom Come Deliverance 2: 10 Tipps für den optimalen Start – Einsteiger-Guide

Kingdom Come Deliverance 2 ist gerade zu Beginn ein schwieriges, komplexes Rollenspiel, in das man sich reinfuchsen muss. MeinMMO hat euch daher eine Reihe von Tipps und Empfehlungen zusammengefasst, die Heinrich das Leben im Böhmen des 15. Jahrhunderts deutlich erleichtern.

Kingdom Come Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschienen. Damit ihr von Anfang an optimal im neuen Rollenspiel der Warhorse Studios durchstarten könnt, verraten wir euch zehn Tipps, die Heinrich das Leben leichter machen.

Wer indes eher allgemeine Infos sucht – etwa zu den Versionen, Umfang, Systemvoraussetzungen oder der Karte -, schaut am besten in unserem Übersichtsartikel zu Kingdom Come Deliverance 2 vorbei. Über die Inhaltsangabe könnt ihr übrigens direkt zu den für euch interessanten Themenbereichen springen.

Hier seht ihr den launigen CGI-Trailer zum Launch von Kingdom Come Deliverance 2:

Tipp 1: Speichert so oft wie möglich

Speichert, wann immer es euch möglich ist. Anders als in vielen anderen Spielen geht das nämlich nicht immer und überall. Zudem legt Kingdom Come 2 nur bei der Annahme von Quests und bestimmten Fortschrittspunkten automatisch Speicherstände an. Wenn ihr euch nur auf diese verlasst, könnt ihr mit etwas Pech unverhofft viel Spielzeit verlieren.

Für eine manuelle Speicherung benötigt ihr den Verbrauchsgegenstand Retterschnaps, den ihr brauen, kaufen, finden oder stehlen könnt. Alternativ schlaft ihr in einem euch zugewiesenen oder gemieteten Bett, um eine Speicherung durchzuführen. Oder ihr besucht ein Badehaus und bringt dort euch und eure Klamotten auf Vordermann – Speicherung inklusive.

Sollten Bett und Badehaus zu weit weg und der Retterschnaps leer gesoffen sein, lässt sich zur Not noch ein Speicherstand durch „Spiel beenden und Speichern“ anlegen. Das war beim Vorgänger aus 2018 zumindest zum Release noch nicht möglich.

Tipp 2: Die Zeit ist ein Faktor

Kingdom Come 2 spielt in einer simulierten Welt mit Tag- und Nachtwechseln und in der die Bewohner einem Alltag nachgehen – schlafen, arbeiten, essen, saufen und Co. inklusive. Achtet bei Quests daher stets, ob ihr diese zu einer bestimmten Tageszeit oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt lösen müsst.

Priorisiert stets alle zeitkritischen Missionen. Zudem sollte es klar sein, dass sich Diebestouren und heimliche Aufträge am besten nachts erledigen lassen. Längere Wartezeiten könnt ihr mit der Vorspul-Funktion minimieren, die ihr am PC mit der Kurztaste T aufruft.

