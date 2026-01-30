„Die Leute dort sind nicht dumm“ – Tester von Kingdom Come: Deliverance 2 dachte, das Spiel sei „kaputt“, weil ein System zu realistisch war

Die NPCs in Kingdom Come: Deliverance 2 sind klüger als manch ein Gamer glauben mag. So kam es schon beim Test des Spiels zu einem lustigen Moment.

Die Stealth-Mechaniken in Videospielen sind häufig nicht wirklich realistisch. Sei es, ob man in Splinter Cell dutzende Feinde erledigt und sich niemand fragt: „Wo sind eigentlich alle?“ Oder wenn man bei Hitman eine ganze Karte von Wachen und NPCs befreit, ohne dass jemand irgendwann die Polizei ruft.

In Kingdome Come: Deliverance 2 wollten die Entwickler jedoch einen realistischeren Ansatz wählen und den NPCs Fähigkeiten geben, die sonst wohl in kaum einem anderen Spiel vorhanden sind.

Hier könnt ihr den Trailer zum letzten DLC für Kingdom Come: Deliverance 2 sehen:

Kluge NPCs

Was ist mit den NPCs? In einem Interview mit Gamerant hat der Design Director Viktor Bocan von Kingdom Come: Deliverance 2 über die Entwicklung und Systeme des Rollenspiels gesprochen. Dabei ist er auf einen lustigen Moment gekommen, den es während der Tests für das komplexe Rollenspiel gab.

So hat ein Tester die Stealth-Mechaniken unter die Lupe genommen. Er ist in einen Laden gegangen, hat gewartet, bis der NPC sich umdreht, ihm eins übergezogen und den Laden dann ausgeraubt. Zu seiner Verwunderung erhielt er beim nächsten Mal in der Region Besuch von den Wachen, die Geld als Entschädigung für den Raub wollten.

Er meldete dies als Bug an die Entwickler, schließlich könnte der NPC ja nicht wissen, wer den Laden ausgeraubt hat. Der Entwickler erklärte jedoch: „Okay, aber du warst der Einzige im Laden, richtig? […] Also hat sich der Ladenbesitzer von dir abgewandt und wurde auf magische Weise von jemandem, den man nicht sehen konnte, überwältigt, und alles wurde gestohlen. Nun, dann hat er einfach angenommen, dass du es warst.“

Der Tester meinte jedoch, der NPC hätte ihn ja nicht bei der Straftat erwischt, weshalb dies ein Fehler sein müsse, doch der Entwickler widersprach: „Nein, er ist einfach nicht dumm.“

Wieso haben die Entwickler das eingebaut? Der Design Director erklärte, dass man die Welt realistisch gestalten wollte. Die NPCs sollen nicht nur doofes Beiwerk sein, sondern wirkliche Darsteller in der Geschichte. So erklärt der Entwickler abschließend: „Diese kleinen, unscheinbaren Details fallen den Spielern nicht auf, aber sie vermitteln den Eindruck, dass die Welt so funktioniert, wie sie sollte […] und die Leute dort sind nicht dumm; es sind echte Menschen, die Verstand haben und die Welt um sich herum verstehen.“

