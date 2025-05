Die Entwickler von Kingdom Come Deliverance 2 zeigen: Heinrich ist schlimmer als die Pest

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 dürfen sich über den Erfolg ihres Rollenspiels freuen. Durch die Verschiebung von GTA 6 ist der Titel zudem zu einem Anwärter für das Spiel des Jahres geworden. Das freut vor allem einen Schauspieler aus dem RPG: Da sich GTA 6 auf 2026 verschiebt, kann es nur noch ein Spiel des Jahres 2025 geben – Meint ein Schauspieler aus Kingdom Come 2

Hardcore-Modus in Kingdom Come Deliverance 2 ist so realistisch, dass ihr euch fragt, ob ihr ihn wirklich spielen wollt

Heinrich hätte jedoch mit seinen Zahlen wohl die ganze Weltbevölkerung bedroht. Diese soll nur bis zu 540 Millionen im 15. Jahrhundert betragen haben (via Wikipedia ). Die liebste Aktivität im Spiel ist also weder das Würfeln noch das Trinken, es ist der Kampf gegen die Feinde im RPG.

Mit fast einer halben Milliarde Kills ist Heinrich damit tödlicher als der schwarze Tod, die Pest hat im Mittelalter zwischen 20 und 50 Millionen Menschenleben gefordert (via planet-wissen.de ). Das entspricht etwa der Hälfte der Population der damaligen Zeit (via segu-geschichte.de ).

YouTuber für MMORPGs spielt Kingdom Come 2, ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt

In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein Easter Egg zu einem großen Anime, das viele Spieler verpassen könnten

Kingdom Come Deliverance 2 hat ein geheimes Ende – So bekommt ihr es

Wenn man Heinrich beschreiben müsste, würde man sagen, der junge Tscheche ist Weintrinker, kämpft am liebsten mit Langschwert und Armbrust – auch wenn er nur jeden 7. Schuss in den Kopf trifft. Außerdem hat er verdächtig viel Glück beim Würfeln. Doch seine Kampfkraft sollte nicht unterschätzt werden.

Zu diesem Anlass haben sie verschiedene Statistiken veröffentlicht, die zeigen, wie ihr Heinrich am liebsten spielt. In einem Beitrag auf X.com teilten die Entwickler eine Übersicht über den Burschen.

Was haben die Entwickler gezeigt? Die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 feiern aktuell die Erreichung eines neuen Meilensteins. Ihr zweites Spiel hat zuletzt die Marke der 3 Millionen verkauften Kopien geknackt. Für die Entwickler ein wichtiger Schritt.

Die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 haben offenbart, wie ihr euren Heinrich am liebsten spielt. Dabei zeigt sich: Er ist schlimmer als der schwarze Tod.

