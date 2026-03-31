Die Macher meines GotY 2025 sollen an einem Open-World-Spiel für Herr der Ringe arbeiten – allein der Gedanke macht mich wuschig

Unser MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist ein riesiger Fan vom Universum von Herr der Ringe und von der Kingdom-Come-Rollenspiel-Reihe. Bald könnte beides zusammenkommen.

In einem sehr starken Rollenspiel-Jahr 2025 war Kingdom Come: Deliverance 2 nicht nur das RPG, mit dem ich am meisten Spaß hatte, es war auch mein Spiel des Jahres. Die Entwickler der Warhorse Studios verstehen es einfach grandios gut, eine realistisch anmutende, geerdete und immersive Spielwelt zu schaffen, in der ich mich 100+ Stunden ganz wunderbar verlieren kann.

Was mir am zweiten Teil zudem gefallen hat, das waren die klaren Fortschritte, die man im Vergleich zum bereits guten, aber teils noch kruden Vorgänger feststellen konnte. Klar, es gibt auch im zweiten Abenteuer von Heinrich immer noch eigenwillige Ecken und Kanten. Aber die machen für mich auch den Charme des Rollenspiels aus. Dennoch war Teil 2 deutlich ausgereifter als das erste Kingdom Come.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist eigentlich der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Bereits seit den guten, alten SNES-Zeiten fühlt er sich aber auch im Genre der Singleplayer-Rollenspiele pudelwohl. Die beiden Kingdom-Come-Teile hat er mit großer Begeisterung durchgespielt. Aktuell erforscht er seit 100+ Stunden die Welt von Crimson Desert.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein tolles Rollenspiel, unbedingt zocken!

Ein Gerücht, das Vorfreude weckt

Ich bin also sehr gespannt darauf, an was für einem Projekt die Warhorse Studios in den kommenden Jahren arbeiten werden. Ein aktueller Insider-Bericht deutet jetzt darauf hin, dass sich die tschechischen Entwickler die Lizenz für Herr der Ringe sichern konnten.

Konkret geht’s um eine Aussage von Ryszard Chojnowski beim Tolkien-Polska-Podcast auf YouTube, über die dann unter anderem auf ResetEra berichtet worden ist. Dort heißt es:

Vor ein paar Monaten berichtete Insider Gaming darüber, dass die Vereinigten Arabischen Emirate 100 Millionen Dollar in ein neues Open-World-Spiel im ‚Der Herr der Ringe‘-Universum investieren, an dem eines der Studios der Embracer Group (welche die Rechte an LotR-Spielen hält) unter dem Codenamen ‚Revenge Studios‘ arbeitet. Vor ein paar Tagen gab es einen Podcast, in dem der polnische Branchenveteran Ryszard Chojnowski enthüllte, dass er aus glaubwürdigen Quellen gehört habe, dass es sich bei dem Studio tatsächlich um Warhorse Studios handelt – die Macher von Kingdom Come: Deliverance, die ebenfalls zu Embracer gehören. Anscheinend hatte er dies bereits vor einigen Monaten gehört und zunächst nicht geglaubt, aber in letzter Zeit mehren sich die Gerüchte.

Wer ist Ryszard Chojnowski? Chojnowski ist ein polnischer Experte für Spiele-Lokalisierung. Er war unter anderem Projektleiter für The Witcher, hat aber auch schon an Übersetzungen für Spiele wie Diablo 2, Baldur’s Gate, BioShock und Fortnite gearbeitet.

Der Branchen-Veteran kam also schon bei diversen namhaften Publishern sowie Studios zum Einsatz, ist damit extrem gut vernetzt und dürfte seinen Status und Ruf sicherlich nicht beschädigen wollen, indem er Gerüchte streut, an denen gar nichts dran ist.

Dazu kommt, dass es im Vorfeld nicht nur bereits die im Zitat erwähnten Gerüchte zu einem neuen Herr-der-Ringe-Projekt gab, sondern auch Hinweise darauf, dass bei Warhorse ein Spiel neben Kingdom Come: Deliverance 3 (CryEngine) entstehen soll, das wohl auf die Unreal Engine setzt (via Reddit).

Für mich ist schon jetzt klar: Herr der Ringe und Warhorse, DAS würde richtig gut zusammenpassen. Stellt euch eine Version von Mittelerde vor, mit all den Design-Stärken, die in der Open World von Kingdom Come stecken:

Eine glaubwürdige, atmosphärische Welt mit Tag-Nacht-Wechsel, NPCs mit realistisch anmutenden Tagesabläufen, die auf die Taten der Hauptfigur nachvollziehbar reagieren, unterhaltsame Haupt- und Nebenquests, eine homöopathische Dosis Survival …

Dazu würde dann im besten Fall auch nochmal ein spürbarer Fortschritt im Vergleich zu Kingdom Come 2 kommen, durch die zusätzlichen Erfahrungen, die das Team in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das Ergebnis wäre ein extrem spannendes Open-World-Projekt für ein Universum, das in den vergangenen Jahren viel zu wenig gute Spiele erhalten hat. Kurzum: ICH HAB BOCK!

Umso mehr, weil hinter dem MMORPG zu Herr der Ringe, das für Embracer bei Amazon Games entstehen soll, nach dem Ende von New World ein dickes Fragezeichen steht. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass sich das Gerücht bewahrheiten wird. Ihr auch? Mehr zum Herr-der-Ringe-MMO erfahrt ihr hier: Nach dem Ende von New World hat eine Entwicklerin nun schlechte Nachrichten für das MMORPG zu Herr der Ringe: „Ihr hättet es geliebt“