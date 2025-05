Schauspieler aus Kingdom Come 2 feiert die Verschiebung von GTA 6, vergisst ein anderes RPG, das gerade alle verzückt

Die Verschiebung von GTA 6 in das Spielejahr 2026 bewegt Fans und Branche gleichermaßen. Ein Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance 2 freut sich etwa riesig über den neuen Termin des kommenden Blockbusters von Rockstar Games.

Um welchen Schauspieler geht es? Luke Dale schlüpft in beiden Spielen der Kingdom-Come-Reihe in die Haut von Hauptfigur Hans Capon und lieh dem Anwärter auf die Herrschaft über Rattay das Gesicht und die Stimme in der englischsprachigen Ausgabe des Spiels.

Als die Verantwortlichen von Rockstar Games vor wenigen Tagen die Verschiebung von GTA 6 sowie den finalen Release-Termin bekannt gaben, kommentierte eben jener Luke Dale den offiziellen Post auf X mit den Worten: „WE’RE IN WITH A SHOT! GOTY! #KCD2“ – auf Deutsch etwa: „Wir haben eine Chance! Spiel des Jahres! #Kingdom Come: Deliverance 2“.

In einem zweiten Post auf X konkretisierte Luke Dale dann noch einmal seine Hoffnung: „Kingdom Come: Deliverance 2 GOTY 2025“, mit gekreuzten Fingern. Wenn es nach dem Test von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz geht, hat der Nachfolger von Kingdom Come: Deliverance tatsächlich das Zeug zum Spiel des Jahres.

Habt ihr das geheime Ende von Kingdom Come 2 gesehen?

An GTA 6 führt kein Weg vorbei

Was steckt hinter der Aussage? Die Reaktion von Luke Dale belegt exemplarisch, wie groß, wichtig und dominant der Launch von GTA 6 für ein ganzes Spieljahr ausfallen wird.

Wenn Rockstar Games einen Blockbuster wie Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 veröffentlicht, dann ist das gleich aus mehreren Gründen etwas Besonderes:

Das Studio legt die Messlatte für AAA-Produktionen regelmäßig höher und betreibt einen Aufwand, den sich die meisten anderen Entwickler nicht leisten, respektive stemmen können.

Die Fans freuen sich über ein neues Spiel für ihre Lieblings-Franchises, was aufgrund der langen Entwicklungsdauern nur alle Jubeljahre vorkommt.

Die GTA-Reihe ist eine der erfolgreichsten der Gaming-Geschichte, Spiele der Serie haben sich insgesamt hunderte Millionen Mal verkauft. Potenzielle Konkurrenten versuchen nach Möglichkeit, die Nähe zu einem GTA-Launch zu meiden, da die eigenen Verkaufszahlen im Schatten des Blockbusters leiden könnten.

Wenn ein GTA 6 ähnlich gut ausfallen wird wie ein GTA 5 oder Red Dead Redemption 2, dann dürften die verschiedenen Wahlen zum Spiel des Jahres vielerorts recht einseitig ausfallen.

Mit all dem muss sich die Gaming-Industrie aber erst im kommenden Jahr auseinandersetzen. Für die Neuerscheinungen aus 2025 heißt das indes, dass der große Schatten von GTA 6 an ihnen schadlos vorbeigezogen ist.

Clair Obscur: Expedition 33 hat ebenfalls Chancen auf den Titel „Spiel des Jahres“ – hier ein Trailer:

Wie bewerten die Spieler die Aussage von Luke Dale? Die beiden Posts auf X kommen auf insgesamt auf fast 18.000 Herzen und hunderte Kommentare. Viele Fans des Rollenspiels bekräftigen dabei, dass Kingdom Come 2 auch ihr Spiel des Jahres 2025 ist. Andere zeigen auf weitere starke Releases des aktuellen Jahres.

Synth Potato ist auf X der Seite von Luke Dale: „Ihr verdient jeden Preis, ich freue mich sehr für euch!“

BadPlayable schreibt auf X: „Expedition 33, Blue Prince, Spit Fiction and Kingdom 2 sind bereits 4 Nominierte aus den möglichen 6.“

Big dog erklärt auf X: „Das war mein erster Gedanke, keine Chance, dass KCD2 nicht gewinnt. Das einzige andere Spiel, das konkurrieren könnte, wäre Death Stranding 2, das im Sommer herauskommt.“

Jer sieht auf X gute Chancen für ein anderes RPG: „Vor Expedition 33 hätte ich gesagt, dass KCD2 wirklich gute Chancen auf das GOTY hat. Nachdem ich aber sowohl KCD2 als auch Expedition 33 gespielt habe, ist 33 mein Favorit für das GOTY.“

Hat Clair Obscur: Expedition 33 Chancen auf das GOTY? Das Erstlingswerk von Sandfall Interactive begeistert derzeit Million Spieler, sackt Traumwertungen ein und konnte mit der starken Story, den vielschichtigen Charakteren und dem spaßigen Kampfsystem auch mehrere MeinMMO-Redakteure von sich überzeugen. Was Haupttesterin Jasmin Beverungen im Detail von Clair Obscur hält, erfahrt ihr im Test: Das emotionalste RPG des Jahres, aber ihr müsst euch die Story verdienen