Kingdom Come Deliverance 2 ist noch besser und größer als der Vorgänger, macht Spaß wie ein Gothic fürs Mittelalter

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Und zumindest in den ersten Spielstunden ist auch die offene Welt für Heinrich ähnlich gefährlich wie das Minental für den namenlosen Helden im Jahr 2001: Eine falsche Weggabelung genommen und schon tappt man einer Gruppe aus Banditen in die Falle, die mit schlecht ausgerüsteten Freizeithelden den dreckigen Boden wischen.

Kingdom Come Deliverance 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Ein Fortschritt zum ersten Kingdom Come Deliverance lässt sich aber auch bei den eigentlichen Inhalten und Systemen ausmachen. Die Entwickler haben Lösungen für Kritik am beispielsweise Speichersystem oder den Kämpfen gefunden, ohne gleich alles völlig zu trivialisieren.

Was den zweiten Teil angeht, war meine Vorfreude natürlich groß, und das auch, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Autoren all die offenen Erzählstränge aus dem ersten Teil fortsetzen. Gleichzeitig hatte ich aber auch die Hoffnung, dass die Fortsetzung trotz des größeren Umfangs mit deutlich mehr Feinschliff erscheinen wird.

Das Mittelalter-RPG bietet einen großen Story-Fokus, aber auch eine offene Welt, in der alle Bewohner einen realistischen Tagesablauf besitzen – ähnlich wie zum Beispiel in den Rollenspielreihen von Piranha Bytes (Gothic, Risen, Elex). Euch erwarten Quests, glaubwürdig nachgestellte Tätigkeiten wie Alchemie und Schmiedekunst, Pferderennen, Würfelspiele und vieles mehr.

Was muss ich zu Kingdom Come Deliverance 2 wissen? Falls ihr den ersten Teil nicht gespielt und vom Nachfolger kaum etwas mitbekommen habt, hier die Grundlagen: KCD2 ist ein Singleplayer-Rollenspiel, in dem ihr den Schmiedesohn Heinrich aus der Ego-Perspektive durch das mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts steuert.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist eigentlich der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Bereits seit den guten, alten SNES-Zeiten fühlt er sich aber auch im Genre der Singleplayer-Rollenspiele pudelwohl. Zuletzt rotierten zum Beispiel (mal wieder) Baldur’s Gate 3, Dragon Age: The Veilguard sowie Drova auf seinen Festplatten. Mit Kingdom Come Deliverance hat er seinerzeit zum Release fast 60 Stunden verbracht. Bei Teil 2 sind es jetzt noch einmal deutlich mehr Stunden geworden.

Fürs Protokoll: Ich fand 2018 schon Kingdom Come Deliverance richtig gut. Trotz des gemächlichen Einstiegs und all der Kanten, Bugs, technischen Aussetzer sowie potenziellen Frustpunkte gehört für mich der erste Trip ins mittelalterliche Böhmen zu den faszinierendsten Spielerfahrungen der vergangenen Dekade.

Die Warhorse Studios haben großes Vertrauen in die Qualität von Kingdom Come Deliverance 2 . Woran man das merkt? Die Testzugänge gab es schon vor Wochen. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz und MeinMMO-Autorin Johanna Heuck verraten euch, wie viel Spaß der erneute Trip ins mittelalterliche Böhmen gemacht hat.

