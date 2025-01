Kingdom Come Deliverance 2: Eine kleine Verbesserung macht das RPG deutlich weniger frustrierend als den Vorgänger

Kingdom Come Deliverance aus 2018 hat Rollenspiel-Fans immer mal wieder verzweifeln lassen, weil Fehler leicht viel Spielfortschritt kosten konnten. Der bald erscheinende Nachfolger gibt sich spürbar handzahmer.

Was war so frustrierend an KCD? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios setzt einen großen Schwerpunkt auf Realismus, weicht gerne vom Genre-Standard ab und löst Dinge anders, als man es aus anderen RPGs kennt. Das sorgt zum einen für eine ganz besondere Spielerfahrung, kann zum anderen aber auch schnell frustrierend sein.

Ein Beispiel dafür ist das zum Release noch sehr restriktive Speichersystem von Kingdom Come Deliverance:

Das Spiel legt automatisch einen Speicherstand an, wenn ihr eine neue Quest annehmt oder ein wichtiges Ingame-Event erreicht. Zwischen diesen automatischen Speicherständen konnten schon mal mehrere Stunden liegen.

Manuelles Abspeichern ist möglich durch das Schlafen im eigenen Bett, den Full-Service-Besuch eines Badehauses oder die Einnahme von einem Retterschnaps (den man kaufen, finden, klauen oder herstellen kann).

Mit einem späteren Patch kam die Option dazu, das Rollenspiel mit einer Speicherung beenden zu können.

Die Pläne für die Zeit nach dem Release von Kingdom Come Deliverance 2:

Mehr Speicherungen, aber dennoch ist Vorsicht geboten

Wie sieht das Speichern im zweiten Teil aus? In Kingdom Come Deliverance 2 gibt’s erneut den Retterschnaps als Speicher-Item sowie die Speicherungen über das eigene Bett und den Badehaus-Besuch.

Dazu kommt dieses Mal von Anfang an die Option „Beenden und Speichern“. Doch das ist nicht die einzige Neuerung im Vergleich zur Release-Fassung von Teil 1. In einem Stream haben die Entwickler bestätigt, dass es in KCD2 deutlich mehr automatische Speicherungen bei Quest- und Story-Fortschritten geben soll (via Reddit).

Aus den bisherigen Erfahrungen mit der Review-Version des Spiels können wir das zwar bestätigen, doch solltet ihr euch dennoch nicht nur auf diese automatischen Speicherungen verlassen. Aufgrund der langen Reisezeiten, zahlreichen Dialoge und spannenden Ablenkungen solltet ihr auch in KCD2 immer ausreichend Retterschnaps dabei haben.

Wie bewertet die Community diese Neuerung? Viele Spieler freuen sich über die potenzielle Erleichterung:

Etheon 44 erklärt auf Reddit: „Tatsächlich ist das Spiel [Anmerkung der Redaktion: im Stream] einmal abgestürzt und er hat seinen Fortschritt nicht verloren, was mein Hauptproblem mit dem ersten Spiel war. Jetzt ist es also ein absolutes Muss für mich, nicht nur wegen der automatischen Speicherfunktion, sondern auch, weil es in jeder Hinsicht verdammt gut aussieht.“

dayburner sieht das auf Reddit auch so: „Jesus Christus sei gepriesen. Meine größte Beschwerde zum Spiel ist, dass ich rausgeschmissen wurde und die letzte Stunde noch einmal spielen musste, was ein echter Zeitfresser war.“

J_Player fand das auch frustrierend (via Reddit): „Ja, ich hatte es satt und benutzte schließlich eine Mod, die es erlaubt, überall zu speichern. Der Verlust von Fortschritten, wie du ihn erwähnt hast, kann sehr ärgerlich sein, und manchmal hat man einfach keine Zeit, einen Ort zum Speichern zu finden.“

Wie das im frisch angekündigten Hardcore-Modus aussieht, der mit einem kostenlosen Update im Frühling 2025 kommen soll, ist unklar. Einige Spieler hätten auch hier gerne zumindest einige automatische Speicherungen. Wie seht ihr das? Mehr zu den Updates und DLCs von KCD2 erfahrt ihr hier: Roadmap kündigt neue Kloster-Quest, Hardcore-Modus und mehr für Kingdom Come Deliverance 2 an