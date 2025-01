Kingdom Come Deliverance 2: Roadmap enthüllt verdeckte Mission im Kloster – Kenner des ersten Teils sind begeistert

Die Entwickler von Kingdom Come Deliverance 2 haben mit einem Trailer und einer Pressemitteilung die Content-Pläne für die Zeit nach dem Launch des Rollenspiels vorgestellt. Viele Fans des Vorgängers freuen sich vor allem über das Update im Winter.

Wieso gibt es für Kingdom Come Deliverance 2 eine Roadmap? Das Rollenspiel der Warhorse Studios ist zwar ein Rollenspiel, das sich vor allem auf die Solo-Erfahrung fokussiert und das ihr daher auch durchspielen könnt. Ähnlich wie beim Vorgänger soll es aber auch für Teil 2 zusätzliche (teils kostenlose, teils kostenpflichtige) DLCs geben.

Wer sich die Gold- oder die Sammleredition von KCD2 kauft, erhält übrigens automatisch den Erweiterungspass und damit Zugriff auf alle für das Jahr geplanten Inhalte. Im Folgenden seht ihr den Trailer zur Post-Launch-Roadmap:

Das Beste kommt zum Schluss

So sieht die Roadmap für Kingdom Come Deliverance 2 aus:

Frühling 2025 : Kostenlose Updates wie einen Hardcore-Modus, Pferderennen und ein Barbier-Feature (beim Barbier könnt ihr das Aussehen von Heinrich anpassen)

: Kostenlose Updates wie einen Hardcore-Modus, Pferderennen und ein Barbier-Feature (beim Barbier könnt ihr das Aussehen von Heinrich anpassen) Sommer 2025 : Begegnungen mit dem Tod – Bei diesem Abenteuer hilft Heinrich einem rätselhaften Künstler mit seiner dunklen Vergangenheit. In den Ländereien stellt ihr euch gefährlichen Begegnungen und entwirrt ein Netz aus Intrigen.

: Begegnungen mit dem Tod – Bei diesem Abenteuer hilft Heinrich einem rätselhaften Künstler mit seiner dunklen Vergangenheit. In den Ländereien stellt ihr euch gefährlichen Begegnungen und entwirrt ein Netz aus Intrigen. Herbst 2025: Das Erbe der Schmiede – Hier wird Heinrich mit seinen Wurzeln konfrontiert und ergründet das Vermächtnis seines Adoptivvaters Martin. Während ihr die einst berühmte Schmiede restauriert und sein Können in der Kunst des Schmiedens unter Beweis stellt, deckt ihr eine vergessene Geschichte aus der Vergangenheit auf.

Das Erbe der Schmiede – Hier wird Heinrich mit seinen Wurzeln konfrontiert und ergründet das Vermächtnis seines Adoptivvaters Martin. Während ihr die einst berühmte Schmiede restauriert und sein Können in der Kunst des Schmiedens unter Beweis stellt, deckt ihr eine vergessene Geschichte aus der Vergangenheit auf. Winter 2025: Mysteria Ecclesia – Im Kloster Sedletz gibt es zahlreiche Intrigen. Heinrich wird mit einer verdeckten Mission beauftragt und muss verborgene Wahrheiten aufdecken und sich durch ein Labyrinth widerstreitender Interessen navigieren.

Zusätzlich zu diesen Highlights soll es regelmäßig kostenlose Anpassungen und „Quality of Life“-Updates geben, die das Spielerlebnis verbessern.

Was sagt die Community dazu? In mehreren Posts auf Reddit, mit jeweils über 1.000 Upvotes, feiern viele Spieler die Ankündigung. Viele Kenner des ersten Teils freuen sich dabei vor allem über die verdeckte Kloster-Mission – etwas Vergleichbares gab es nämlich schon in Kingdom Come Deliverance.

NorthImage3550 postet das Bild der Kloster-Mission und ergänzt kurz und knapp auf Reddit: „Game of the Year“

RedIndianRobin freut sich auf Reddit: „Ich habe den Klosterteil im ersten Spiel verdammt geliebt. Verklagt mich!“

JayPhilter hat noch ganz frische Erinnerungen (via Reddit): „Ich bin derzeit bei meinem ersten Playthrough, um es zu beenden, bevor KCD2 kommt, und ich hatte diese Quest heute. Ich glaube, ich habe mehr Zeit im Klostergefängnis verbracht als mit dem eigentlichen Mönchskram, nur weil ich versehentlich für eine Sekunde in die Küche gegangen bin oder weil ich nicht rechtzeitig beim Abendessen war.“

cellander feiert auf Reddit: „Mysteriöse Mönchskrankheiten im Kloster? Da bin ich dabei! Ich mochte die Umgebung in Sasau.“

Was war das Besondere an der Quest? Für die Aufgabe „Nadel im Heuhaufen“ der Hauptgeschichte musste man sich als Novize in ein Kloster einschleusen, um dort einen Mann namens Pius ausfindig zu machen. Euer Auftrag wird jedoch dadurch erschwert, dass ihr euch an den Klosteralltag der Mönche halten müsst – mit Gebeten, Gemeinschaftsessen, Arbeitsaufgaben und Bettruhe.

Wer sich dabei erwischen lässt, wie er gegen diesen fest vorgegebenen Tagesablauf verstößt, muss mit Verwarnungen und sogar Kerkerstrafen rechnen. Allein mit dieser Quest konnte man Stunden verbringen.

Wie seht ihr das? Freut ihr euch über die Post-Launch-Pläne für KCD2 sowie die neue Mission im Kloster? Verratet es in den Kommentaren! Wer mehr zum neuen Rollenspiel der Warhorse Studios erfahren will, schaut auf unserer großen Übersichtsseite vorbei: Alles zu Release, Preis, Editionen, Umfang und mehr von Kingdom Come Deliverance 2