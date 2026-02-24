Kreativer Chef von KCD2 tritt zurück, spottet: „Die Gaming-Welt ist sicher vor meinen Kontroversen“

Kingdom Come: Deliverance 2 war für viele Fans des RPG-Genres eine große Offenbarung im Jahr 2025. Jetzt, knapp ein Jahr nach dem Release, tritt Daniel Vávra, der Creative Director von Warhorse, von seiner Position zurück. Er will sich einem anderen Projekt innerhalb der Reihe widmen.

Laut der tschechischen Website Czechcrunch ist Daniel Vávra nicht länger der Creative Director bei Warhorse Studios. Als Creative Director kümmerte Vávra sich um die Markenidentität und sicherte Qualitätsstandards. Die Seite zitiert Martin Frývaldský, den CEO der Warhorse Studios, der erklärt, dass Vávra eine neue Rolle habe. Er soll einen Film zu Kingdom Come realisieren.

Laut Frývaldský arbeiten beide zusammen daran, das Spiel auf die Bildschirme oder große Leinwand zu bekommen. Es gäbe auch schon einen ersten Entwurf für eine mögliche Verfilmung. Man befinde sich schon in Verhandlungen, wolle aber nicht einfach nur die Filmrechte verkaufen: Wir möchten, dass der Film so wird, wie wir ihn uns vorstellen.

Daniel Vávra selbst äußerte sich zur News spöttisch.

Vávra hatte sich häufiger gegen Kritik und andere Vorwürfe geäußert

Wie reagiert Vávra selbst auf die News? Auf x.com reagierte Vávra auf einen Newsbeitrag, der ihn kontrovers nennt. Dazu schreibt er: Stimmt. Die Gaming-Welt ist sicher vor meinen Kontroversen! Unter den Kommentaren antwortet er genauso ironisch. Auf die Antwort eines Nutzers, der ihn lobt, schreibt er, er sei eine böse Person.

In der Vergangenheit sprach Vávra gerne offensiver gegen Kritik und andere Vorwürfe. So äußerte er sich vor dem Release mit Nutzern gegen die Vorwürfe, sein Spiel sei woke und deswegen würden die Vorverkäufe einbrechen.

Er reagierte aber auch wütend auf eine Review von Kingdom Come: Deliverance 2, die seinen Metacritic-Schnitt herunterzog. An anderer Stelle äußerte er sich auch optimistisch über generative KI, ein aktuell ziemlich kontroverses Thema. Er nannte die Technik eine unausweichliche Zukunft (Quelle: PCGamesN).

Laut Martin Frývaldský wechselte Vávra die Position freiwillig. Er wolle etwas anderes probieren und sei auch nicht am nächsten Spiel von Warhorse beteiligt.

Es wird wohl noch etwas dauern, bis es konkretere Informationen zum Film, oder sogar zu Trailern oder ersten Bildern kommen wird. Für viele Fans wird es aber wohl ein positives Zeichen sein, dass der Creative Director der Reihe auch an einem Filmprojekt beteiligt sein wird. Auch ein anderes Spiel bekommt einen Film: Helldivers-Film: Release, Vorlage, Regisseur – Alle Infos zur Verfilmung des Koop-Shooters

Quelle(n): PCGamesN
