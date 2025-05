Rockstar Games verschiebt GTA 6, kommt nicht mehr 2025

Das Action-Spiel GTA 6 wird offiziell verschoben, das gaben die Entwickler in einem Statement am 2. Mai 2025 bekannt.

Das ist die Meldung: Rockstar Games hat am 2. Mai 2025 verkündet, dass sich der Release von GTA 6 verschiebt. Das Action-Spiel soll jetzt am 26. Mai 2026 veröffentlicht werden (via rockstargames.com). GTA 6 wird also nicht mehr in diesem Jahr erscheinen.

Zuvor war der Release von GTA 6 für Herbst 2025 angesetzt, wobei kein genaues Datum kommuniziert wurde. Seither warteten Fans auf neue Infos sowie einen zweiten Trailer.

Welche Auswirkungen die Verschiebung auf den Release der PC-Version hat, ist derzeit nicht bekannt. Rockstar Games kündigte bei der ursprünglichen Vorstellung des Spiels nur das Veröffentlichungsdatum für die Konsolen-Version an.

Achtung: Diese News entsteht im Breaking-Verfahren und wird noch mit weiteren Informationen erweitert.

Experten rechneten schon lange mit Verschiebung

Das war die Prognose: In den vergangenen Monaten spekulierten immer wieder Branchen-Experten und Insider, dass Rockstar Games den Release von GTA 6 verschieben könnte. Auch der gut verknüpfte Journalist Jason Schreier war sich sicher, das Spiel werde erst 2026 erscheinen.

Schreier erklärte, dass Rockstar Games nach dem Release von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 versprach, in den finalen Monaten vor einem Release auf Überstunden der Mitarbeiter zu verzichten, weshalb eine Verschiebung möglich sein könnte.

Erst vor wenigen Tagen hat Gearbox Software den Release des kommenden Loot-Shooters Borderlands 4 verschoben. Das Spiel kommt jetzt früher und erscheint schon am 12. September 2025. Einige Fans spekulierten, ob die Verschiebung mit dem Release von GTA 6 zusammenhänge. Mehr zur Versciebung von Borderlands 4 lest ihr hier: Borderlands 4 hat gerade seinen Release verschoben und einige Entwickler dürften jetzt schwitzen