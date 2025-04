Alle warten auf den neuen Trailer zu GTA 6, doch ein ehemaliger Entwickler von Rockstar sieht es ganz anders

Seit dem ersten Trailer zu GTA 6 im Dezember 2023 warten Fans sehnlichst auf die Veröffentlichung weiterer Inhalte, um die Überbrückung bis zum Release-Datum, oder zumindest dessen Ankündigung, zu erleichtern. Ein ehemaliger Entwickler des Studios hat dazu jedoch eine ganz eigene Meinung.

Was verbindet den Entwickler mit der GTA-Reihe? Obbe Vermeij, ein ehemaliger Technical Director, der von 1995 bis 2009 für Rockstar gearbeitet hatte, spricht auf X gerne über seine damalige Zeit bei den Machern der GTA-Reihe. In seinem letzten Post auf X feierte er das 17-jährige Jubiläum des Releases von GTA 4, wo er auch über die Entscheidungsfindung für die letztendliche Verschiebung des Titels sprach. Das Team bemerkte damals, dass sie den angepeilten Termin nicht einhalten konnten. Er vermutet des Weiteren, dass der Entscheidungstag für GTA 6 ähnlich sein könnte.

Vermeij fügt folgendes zu dem angeschnittenen Thema hinzu: „Wenn es nach mir ginge, würde ich keine zusätzlichen Trailer veröffentlichen.“ (via X)

Hier seht ihr den ersten und bisher einzigen Trailer zu GTA 6:

„Das wäre ein Boss Move.“

Wieso will der Entwickler keine weiteren Trailer zu GTA 6 sehen? Vermeij sagt, dass das Spiel schlichtweg keine weiteren Trailer oder sonstiges Promo-Material benötige, da der Hype um das Spiel bereits groß genug sei. Und genau so könne man durch den Überraschungseffekt die Veröffentlichung als Ereignis umso größer machen (via X).

Ein anderer X-Nutzer (JoeDannyMan) findet diese Idee super: „Das wäre Wahnsinn. Einfach ein Veröffentlichungsdatum bekannt geben und sonst nichts. Die Köpfe der Leute würden vor lauter Hype und Spekulationen explodieren.“

Der ehemalige Entwickler will scheinbar genau darauf hinaus: „Das wäre ein Boss Move.“

Obbe Vermeij und JoeDannyMan über den Verzicht neuer Trailer zu GTA 6 (via X)

Was wissen wir bisher durch den ersten Trailer des Spiels? Der 1:30 minutenlange Trailer zeigt den neuen Ort, an dem GTA 6 spielen wird: Vice City, die durch ihre Stadt, den Strand und ihre markanten, teilweise ziemlich wilden Bürger direkt Florida-Vibes vermittelt. Neben Nachtclubs und Luxusleben sieht man auch Sümpfe und Alligatoren, was für eine vielseitige Spielerfahrung sprechen könnte.

Des Weiteren lernt man auch die beiden Hauptcharaktere des Spiels kennen, Lucia und Jason, zwischen denen der Trailer eine „Bonnie und Clyde“-artige Romanze andeutet. Der Trailer bleibt vage genug, um Fans weiter spekulieren zu lassen, aber bietet trotzdem so viel, worauf sich Spieler freuen können.

