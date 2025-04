Borderlands 4 hat gerade seinen Release verschoben und einige Entwickler dürften jetzt schwitzen

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Neues Bundle in Call of Duty kommt mit besonderer Mechanik, Spieler sind direkt überzeugt: Das ist pay-to-win

Cheater ruinieren Spielern in Call of Duty: Black Ops 6 den Spaß, aber eine Änderung soll euren Schaden begrenzen

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Was bedeutet das für andere Entwickler? Die Nachricht, dass Borderlands 4 seinen Release ganze 2 Wochen nach vorne verschiebt, dürfte in Entwickler- und Publisher-Kreisen ganz unterschiedlich aufgenommen werden – aber wegen eines ganz anderen Spieles.

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

In Borderlands 4 könnt ihr überall hinreisen, was ihr im Spiel sehen könnt – sogar zum Mond?

Zudem wird es schon morgen, am 30. April 2025, um 11 Uhr nachts unserer Zeit, ein PlayStation State of Play geben, das ganz im Zeichen von Borderlands stehen wird.

In einem mittlerweile gelöschten Post auf X hat Randy Pitchford, Chef von Borderlands 4, angekündigt, dass der Release des heiß erwarteten Loot-Shooters nach vorne verschoben wird. Borderlands 4 soll nun schon am 12. September 2025 erscheinen. Mittlerweile ist das Video wieder auf X online.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to