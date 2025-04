„0 % Chance, dass ich es spiele“ – Der neue Shooter der Macher von Destiny 2 steht vor einem großen Problem

Bungie haben erstes Gameplay zu ihrem neuen Shooter Marathon gezeigt und die Community ist gespalten. Doch selbst Spieler, denen gefällt, was sie da sehen, stehen vor einem Problem.

Wie wird Marathon gerade diskutiert? Die Meinungen gehen aktuell weit auseinander. Die einen können mit dem Artstyle und dem Character-Design gar nichts anfangen, die anderen werden vom Genre abgeschreckt, denn Marathon wird ein Extraction Shooter.

Auf MeinMMO haben wir die Vorstellung von Marathon näher beleuchtet und auch bei uns in den Kommentaren wurde rege diskutiert. Hier sind ein paar Reaktionen unserer Leser:

EsmaraldV spricht von einem gelungenen Einstand: „[…] Der Art-Style ist dermaßen getroffen und finde ich einfach nur grandios – da kann ich die Kritik in keinster Weise nachvollziehen. Auch grafisch finde ich persönlich wenig Kritikpunkte. Das Game-/Gunplay schaut stabil aus, muss aber selbstverständlich getestet werden. Das Setting, die mysteriöse Geschichte/Storytelling, die Charaktere …..WOW! […]“

5kullCOD sieht das ganz anders: „Sieht nicht cool aus. Finde es ist viel zu bunt, überladen und dann stechen Farben wie Gelb und Grün extrem raus. Überall ist etwas draufgeschrieben, wenn es nur eine riesige Nummer ist. Design ist meiner Sicht her kacke. […]“

Direwolf ist irgendwo dazwischen: „[…] Ich finde den Artstyle richtig geil. Leider ist es als Extractionshooter nicht meins. Verstehe den Hype nicht um dieses Genre. […]“

Bungie hat in der Community aktuell allerdings auch einen schweren Stand. Unser Redaktionsleiter Schuhmann hat die Entwicklung von Destiny jahrelang begleitet und sagt: „Bungie könnte grade das beste Spiel der Welt herausbringen und die Kommentare wären negativ. Ich denke, das war jedem klar, wie das zuletzt gelaufen ist.“

Unabhängig von den eigentlichen Inhalten hat Marathon aber noch ein ganz anderes Problem: das Release-Datum. Denn Marathon will am 23. September 2025 erscheinen – zusammen mit dem heiß erwarteten Loot-Shooter Borderlands 4.

Nutzer meinen: Mutige Strategie von Bungie

Was ist das Problem? Durch den gleichzeitigen Release wird Marathon in direkter Konkurrenz mit Borderlands 4 stehen – und als Loot-Shooter mit Fokus auf PvE ist der Titel eigentlich deutlich attraktiver für Fans von Destiny 2.

Dazu kommt, dass Marathon – wie auch Destiny 2 – zum Release nicht Free2Play sein wird. Viele Spieler werden sich aber wohl nur eines der beiden Spiele zum Launch holen.

Die Entwicklerin EpicNNG meint etwa auf X:

Es ist so schade, dass Bungie Marathon am gleichen Tag droppt wie Borderlands 4. Das Spiel sieht gut aus, aber es gibt eine 0 % Chance, dass ich es vor BL4 spiele. Sorry Bungie.

Ein anderer Nutzer meint: „40 $ – 70 $… Am selben Tag wie Borderlands 4… In derselben Saison wie GTA 6 /Gerüchten zufolge 100 $ – 120 $) und die 450 $ – 600 $ Switch 2… mit ihren 80-Dollar-Spielen… In einem Markt, in dem es die Norm ist, dass reine PvP-Spiele F2P sind… Mutige Strategie, Bungie, wir werden sehen, wie das funktioniert.“ (via X)

Warum machen sie das? Wie der Destiny-Experte Paul Tassi schreibt, könnte sich Bungie tatsächlich etwas bei der Wahl des Release-Datums gedacht haben. Denn allgemein geht man davon aus, dass der Release von GTA 6 im Herbst 2025 alles andere überschatten wird – selbst die größten Publisher wollen dem Gaming-Giganten aus dem Weg gehen.

Da Borderlands 4 und GTA 6 beide zu Take-Two gehören, kann man davon ausgehen, dass die beiden Spiele so gelegt werden, dass sie einander nicht in die Quere kommen. Bungie könnte sich also bei Borderlands positioniert haben, um GTA 6 zu vermeiden. Dass das auch nicht ideal ist, dürfte aber allen bewusst sein. Experte Tassi schreibt zusammenfassend auf X: „Wie man’s auch macht, ist es verkehrt.“

Einige Spieler sagen Marathon bereits ein ähnliches Schicksal voraus wie Concord, dem wohl schmerzlichsten Gaming-Flop 2024. Welche Faktoren zum Scheitern des Sony-Shooters geführt haben, hat unser Redaktionsleiter Schuhmann hier für euch analysiert: Warum ist Concord so schlimm auf Steam und PS5 gescheitert und hat Sony 250 Millionen $ für eine woke Katastrophe verbrannt?