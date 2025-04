Bungie ist bekannt für richtig gutes Gunplay – Zeigt endlich, wie Kämpfe in Marathon aussehen

Am 23. September 2025 erscheint Bungies neues Spiel Marathon. Jetzt haben die Entwickler erstmalig Gameplay gezeigt und offenbart, wie die Kämpfe in dem Spiel aussehen.

So läuft das Gameplay von Marathon ab: Marathon (PS5, Xbox Series, PC) ist der neue Extraction-Shooter von Bungie, in dem ihr in der Rolle eines sogenannten „Runners“ – das sind kybernetische Söldner – auf die Jagd nach Loot geht.

Als Extraction-Shooter folgt Marathon einem bestimmten Prinzip: Ihr startet einen Durchlauf, lootet Zeugs, kämpft gegen NPCs und andere Spieler (PvPvE) und versucht zu extrahieren. Wenn ihr sterbt, verliert ihr die von euch mitgeführte Ausrüstung.

Zum Release stehen 2 verschiedene Maps zur Verfügung, auf denen bis zu 18 Spieler pro Lobby antreten. Jedes Team besteht aus bis zu 3 Spielern.

Vor jedem Durchlauf wählt ihr einen von 6 Runnern, die allesamt unterschiedliche Fähigkeiten wie einen Tarnmodus oder einen nach vorne gerichteten Schild haben.

Neben eurem Loadout stellt ihr vor dem Rundenstart auch euer Loadout zusammen.

Solltet ihr eure gesamte Ausrüstung verloren und einen leeren Tresor haben, können euch die sogenannten Fraktionen ein neues Loadout sponsern.

Als Loot gibt es etwa Waffen, Materialien und Equipment.

Bei den Fraktionen könnt ihr außerdem auch unterschiedliche Aufträge annehmen und diese auf euren Runs für eine Belohnung absolvieren. Ihr bekommt auch Belohnungen, wenn ihr euren Mitspielern bei deren Aufträgen helft.

Bungies große Stärke: Mit Destiny hat Bungie einen Loot-Shooter erschaffen, der weitgehend für das großartige Gunplay bekannt ist. Die verschiedenen Schießeisen spielen sich einfach und prägen sich trotzdem in das Gedächtnis ein. Jede Waffe hat den nötigen Wumms und eigene Charakteristika. Und auch das Movement fügt sich passend in die Handhabung der verschiedenen Knallbüchsen ein – es wirkt einfach stimmig.

5 Minuten Gameplay geben ersten Vorgeschmack auf Marathon

Am 12. April hat Bungie erstmalig Gameplay zu Marathon gezeigt. In einem knapp fünfminütigen Video bekamen wir die Waffen des Shooters zu sehen und wie sich diese in einem Gefecht verhalten. Zudem führten uns die Entwickler einige Fähigkeiten und Gadgets sowie das Movement der Runner vor.

Bevor wir über unsere Beobachtungen sprechen, könnt ihr hier das Video sehen:

Einfaches Gunplay trifft auf schnelles Movement

Was fällt zum Gunplay auf? Das Gunplay selbst wirkt intuitiv. Der Rückstoß sieht vergleichsweise leicht zu kontrollieren aus und die Visiere sind übersichtlich und klar. Es wirkt insgesamt „smooth“.

Hinzu kommt ein relativ schnelles, actionreiches Movement inklusive Slides, Jumps und Dashes, in das sich das Gunplay passend einfügt.

Die Waffen selbst sind dem SciFi-Setting des Shooters angepasst. Je nach Waffe wirken die Schüsse nicht, als wenn hier ballistische Kugeln mit viel Wucht abgefeuert werden. Stattdessen sieht es aus, als würden sie eine Art Energie- oder Laserprojektil verschießen.

Generell wurden unterschiedliche Waffen gezeigt. Wir erblickten etwa:

schnell schießende Maschinenpistolen

Scharfschützengewehre

Schrotflinten

und etwas, das eine Art Maschinengewehr mit großem Magazin sein könnte.

Die Waffen verfügen anscheinend auch über unterschiedliche Munition. Für eine Maschinenpistole wurde etwa leichte Munition benötigt.

Die Time-to-kill von Marathon ist anhand des Gameplay-Trailers schwierig einzuschätzen, aber es wirkt, als sei sie grob mit der TTK im PvP von Destiny vergleichbar – vielleicht ist sie etwas höher. Auch Battle-Royale-Shooter wie CoD: Warzone oder Apex Legends könnten eine ähnliche TTK haben.

Im Interview verriet uns Marathon-Chef Joe Ziegler, dass es zumindest möglich sei, je nach Gear, Strategie und Skill auch 1v3-Situationen zu gewinnen.

Im Video fällt zudem auf, dass die Schilde der Runner merklichen Einfluss auf die Time-to-kill haben. Diese funktionieren ähnlich wie das Schild-System in Apex Legends und werden im Idealfall mit Consumables regeneriert, da sie sich nur langsam selbstständig füllen. Zudem könnt ihr die Schilde upgraden und dadurch mehr Schild-Segmente erhalten und dadurch noch mehr Feindbeschuss einstecken.

Langfristige Motivation durch Endgame-Content und Ranked

Das macht Marathon besonders: Marathon hat einen starken Fokus auf PvP und damit ihr auch langfristig die Motivation zum Zocken des Shooters habt, soll es neben Endgame-Content, Community-Events und saisonalem Storytelling auch eine Art Ranked-Modus geben. In dem ist das Matchmaking dann auch – anders als im normalen Explorer-Modus – von eurem Rating abhängig.

Damit eure Matches aber nach einem verlorenen Gunfight nicht nur daraus bestehen, euren lebenden Mitspielern zuzuschauen, können diese euch jederzeit wiederbeleben – vorausgesetzt, eure Gegner lassen das zu.