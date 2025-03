Alle DLCs von Destiny 2 im Ranking: Von rührender Fortsetzung bis Zeitverschwendung

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Und der wichtigste Punkt von allen ist die Story und Verarbeitung der Erweiterung und wie gut diese die Geschichte vorantreiben konnte. Ich liste euch also alle Erweiterungen mit ihrem Platz auf und gehe dabei bei den 5 besten in die Details und erkläre euch, weshalb sie so gut sind und warum sie den ausgesuchten Platz verdient haben.

