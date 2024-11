Die Wolkenläufer gelten als größte Verschwendung in Destiny 2, doch ursprünglich hätten sie viel cooler sein können

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie steht ihr zum Design der Wolkenläufer? Konntet ihr die Wolkenläufer leiden oder seid ihr auch nur froh gewesen, als die Story von Neomuna und Nimbus vorüber war? Lasst uns eure Meinungen in den Kommentaren erfahren. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Ex-Chef von Destiny wollte mit neuer Firma tolle Spiele machen – Doch sein 1. Spiel war Concord, nun steckt er in der Krise wie Bungie

Was sagen Fans zum ursprünglichen Design? Auf Reddit sprechen über die allgemeine Idee hinter den Wolkenläufern. Sie finden, es ist eine Schande, dass Bungie eine so coole Fraktion aus dem Boden heraus erschaffen hat, nur um sie in ein DLC zu packen und sie dann zu vergessen. Folgendes lässt sich vernehmen:

In Fortnite war ein Item so stark, dass Spieler es sogar hassen, wenn sie damit die Lobby dominieren

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to