Was machen die 10 bekanntesten Entwickler von Destiny 1 jetzt?

Die klugen Köpfe, die damals das Franchise rund um Destiny aus dem Boden gestampft haben, sind nicht mehr bei Bungie angestellt – doch was genau machen sie jetzt nach all den Jahren stattdessen? Wir haben uns 10 der bekanntesten Entwickler von Destiny 1 angesehen und zeigen euch, was sie in der Zwischenzeit so getrieben haben.

Was sind das für Entwickler? Hierbei handelt es sich um 10 der bekanntesten Entwickler, die damals bei der Entwicklung von Destiny 1 mitgewirkt und das Franchise so mit ihren Ideen und Anregungen geprägt haben. Wir gehen deshalb auf die Suche nach ihren derzeitigen Aktivitäten und schauen uns an, warum sie das Team verlassen und was sie in der Zeit nach dem Verlassen des Bungie-Teams getan haben. Kommen wir nun zur Liste:

Luke Smith

Luke Smith ist einer der bekanntesten Entwickler von Bungie. Für Destiny nahm er die Rolle des Design-Leads ein und leitete zudem die Entwicklung des DLCs „Der König der Besessenen“ als Game-Director. Als Destiny 2 zusätzlich zu kriseln begann, nahm er erneut die Rolle des Chefs ein und hielt bis 2020 die Stellung als Game-Director.

Nach seinem Rückzug erfuhr man nicht mehr viel vom einstigen Retter des Loot-Shooters bis 2024 eine große Entlassungswelle über Bungie herzog. Insider berichteten von geheimen Projekten, darunter „Destiny: Payback“, an dem Luke Smith seit einigen Jahren arbeitete. Als das Projekt eingestellt wurde, verließ Luke Bungie freiwillig. Seitdem ist sein derzeitiger Verbleib unklar.