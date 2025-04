Fans nutzen den 1. Trailer von GTA 6 als Druckmittel, teilen zynisch ihr Leben seit Release

Der 1. Trailer von GTA 6 ist Ende 2023 erschienen und damit mittlerweile über ein Jahr alt. Zuletzt knackte das Video auf YouTube gleich zwei Rekorde. In den Kommentaren werden die Spieler allerdings zunehmend zynischer und erzählen von all den Dingen, die seit dem Trailer-Relase in ihren Leben passiert sind.

Welche Rekorde hat der Trailer geknackt? Der Trailer zu GTA 6 erschien im Dezember 2023. Zum Zeitpunkt dieser News ist es bereits April 2025 – also über ein Jahr später. Seither gab es aber so wenig neue Informationen zu GTA 6, dass sich die Spieler den ersten Trailer auf YouTube wohl wieder und wieder angesehen haben:

Der Trailer hat über 250.000.000 Aufrufe seit dem Release.

Es wurden über 12.000.000 Upvotes gegeben.

Es wurden über 1.000.000 Kommentare geschrieben.

Vor allem aber in den vergangenen Monaten sind die Kommentare in ein zynisches Erzählen ausgeartet, von wegen, was in den Leben der Spieler seit dem Trailer-Release so alles passiert ist. Dazu lest ihr in dieser News mehr. Wenn ihr aber wie viele andere Fans noch nicht genug vom ersten Trailer habt, könnt ihr euch den hier noch einmal ansehen:

Ich komme her, um mich zu erinnern, dass das Spiel tatsächlich existiert

Was schreiben die Spieler in den Kommentaren? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video des Trailers werden die Spieler langsam immer zynischer. Hier ein paar Beispiele:

Warum hab ich mir den ersten Trailer nochmal angesehen? Ich glaube, weil ich immer noch auf den zweiten warte. – @SomethingTrooper

– @SomethingTrooper Wenn GTA 6 endlich rauskommt, wird die Erde in real schon GTA 7 sein. – @user-linkarrow

– @user-linkarrow „Es ist ein weiter, weiter Weg“ ist eine Referenz zu dem Fakt, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis wir das Spiel bekommen. – @SoldiesBC

Andere wiederum springen auf den Meme-Zug auf à la John Cena Heel-Turn vor GTA 6 . Sie erzählen dabei unter anderem, was in ihren Leben so seit dem Release des Trailers passiert ist und scheinen damit Druck auf Rockstar Games aufbauen zu wollen.

Es ist ein Jahr her seit dem Trailer[-Release]. Ich hab meinen Job gewechselt, mein Handy, meine Stadt. Aber es gab nicht ein einziges Update zu GTA 6. – @user-linkarrow

– @user-linkarrow Ich komme her, um mich daran zu erinnern, dass das Spiel tatsächlich existiert und es sicher irgendwann erscheinen wird, weil es 500 Jahre für den Release braucht. – @Austinwillis470

– @Austinwillis470 Es ist so lustig, dass [der Trailer] rauskam, als ich mein erstes Jahr in der Highschool angefangen hab. Jetzt bin ich kurz vor dem Ende meines Vorletzen Jahres und in ein paar Monaten fange ich mein Senior-Jahr an. Ich frage mich, ob ich mit der Highschool fertig bin, wenn das Spiel rauskommt. – @AvielLos

Bei vielen ist in den fast 1,5 Jahren so einiges passiert. Ob Rockstar Games die Kommentare aber sieht und darauf in irgendeiner Weise reagiert, ist jedoch zu bezweifeln.

Wie steht es um einen zweiten Trailer zu GTA 6? Es gibt aktuell noch keine Informationen zu einem möglichen Release eines zweiten Trailers zu GTA 6.

Allerdings hat Take-Two Interactive, die Firma hinter Rockstar Games und damit GTA 6, laut Business Wire für den 15. Mai 2025 zu einem Call zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und des Fiskaljahres 2025 aufgerufen. Im Rahmen eines solchen Calls könnte ein zweiter Trailer veröffentlicht werden.

Rockstar Games hält sich grundsätzlich eher bedeckt, was ihre Spiele-Releases angeht. Ob es am 15. Mai also einen neuen Trailer gibt, wird vorab höchstwahrscheinlich nicht bekannt gegeben. Die Gerüchteküche rund um GTA 6 brodelt schon seit dem ersten Trailer und es hört nicht auf: GTA 6 ist so ehrgeizig, dass Rockstar Berichten zufolge ein ganzes Gebäude nur für das Spiel gebaut haben soll