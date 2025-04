GTA 6 ist so ehrgeizig, dass Rockstar Berichten zufolge ein ganzes Gebäude nur für das Spiel gebaut haben soll

Noch immer gehört GTA 6 zu den meist erwarteten Spielen aller Zeiten. Viel ist über den Titel nicht bekannt, doch ein Insider soll nun herausgefunden haben, dass Rockstar sich auf den Release vorbereitet und das sogar mit dem Bau eines neuen Gebäudes.

Woher stammt die Info? Der X-User Detective Seeds soll entdeckt haben, das Rockstar ein riesiges Rechenzentrum errichten lässt. Er selbst sei laut einem Kommentar auf X sogar auf dem Baugelände gewesen. Detective meint, dieses Rechenzentrum soll nur für GTA 6 errichtet werden und verdeutlicht so die Ausmaße, wie riesig der Release des kommenden Titels werden soll.

Den genauen Standort des Rechenzentrums und der Baustelle hat der Insider nicht genannt, nur, dass es Schwierigkeiten mit der Kühlung geben könnte, doch daran arbeite Rockstar und ziehe eventuell auch Alternativen in Erwägung.

Eigenes Rechenzentrum bietet Vorteile für Rockstar

Welchen Nutzen hat dieses Gebäude? Ein Rechenzentrum ist dazu da, damit eine Firma effizient seine Daten verwalten kann. Es geht hier vor allem um das Speichern und Verarbeiten der jeweiligen Daten. Wie schon in der Vergangenheit blieb aber auch Rockstar mit GTA 6 nicht von Leaks verschont.

Mit einem eigenen Datenzentrum jedoch kann das Studio seine Daten besser kontrollieren und so die Chance auf ein Datenleck noch weiter minimieren – komplett ausschließen lässt sich das aber dennoch nicht. Da GTA 6 noch keinen Release hat und sich noch in Entwicklung befindet, könnte Rockstar das Zentrum also für seinen kommenden Titel und zukünftig noch nutzen.

Sollte sich das Team noch länger Zeit lassen, wäre dieses Gebäude der perfekte Ort, um die Daten des Spiels zu sichern, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mehr Infos an Fans weiterzugeben.

Beachtet, das es sich bei den Informationen von Detective Seeds um Behauptungen eines Insiders handelt. Wir können also nicht verifizieren, ob es stimmt, was er da berichtet hat. Was wir jedoch bestätigen können, sind Infos, die Rockstar zu GTA 6 selbst preisgegeben hat. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Chef von Take-Two beantwortet die Frage, was mit GTA Online passiert, wenn GTA 6 startet