Was ist zu GTA 6 Online bekannt? Aktuell gibt es keinerlei Informationen, wie ein möglicher Online-Modus in GTA 6 aussehen könnte.

Die Macher von EVE Online lassen euch ihr neues Survival-MMO kostenlos testen, doch keiner weiß so recht, was es sein soll

Von wem stammt die Antwort? Strauss Zelnick hat in einem Interview mit IGN eine erste Frage auf die Antwort gegeben, was mit GTA Online passiert, wenn GTA 6 kommt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to