Der Chef von GTA 6 will, dass ihr genug Zeit zum Zocken habt – Grenzt den Release-Zeitraum ein

GTA 6 ist der große Release, auf den 2025 die Gaming-Welt wartet. Aber auch Borderlands hat eine treue Fanbase und so weckt auch der Release des Loot-Shooters einige Erwartungen. Damit sich die beiden begehrten Spiele nicht in die Quere kommen, hat der Chef des gemeinsamen Mutterunternehmens einen Plan.

Um wen geht es? GTA 6 wird von Take-Two Interactive veröffentlicht – genauso wie der kommende Loot-Shooter Borderlands 4. Sowohl GTA-Entwickler Rockstar Games als auch Borderlands-Entwickler Gearbox Software sind Tochterunternehmen des US-amerikanischen Publishers.

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, hat nun in einem Interview mit IGN einen Einblick in den Release-Plan beider Spiele gegeben und damit indirekt das Release-Datum für GTA 6 eingegrenzt.

Take-Two will, dass ihr viel Zeit zum Zocken habt

Was sagt der Chef zur Release-Planung? Zelnick wurde im Interview darauf angesprochen, ob sich Borderlands 4 und GTA 6 gegenseitig schaden könnten, weil der Release beider Spiele zu nah beieinander liege.

Der Release von Borderlands 4 ist am 23. September 2025. Das gab Gearbox Software am 12. Februar 2025 bei Sonys State of Play bekannt. Auch GTA 6 soll im Herbst 2025 erscheinen – so ist zumindest der aktuelle Stand.

Zelnick antwortete, dass Take-Two die Releases so kalkuliere, dass Spieler ausreichend Zeit zum Spielen beider Spiele haben: „Nein, ich denke, wir werden die Veröffentlichungen so planen, dass das kein Problem darstellt. […] Wir haben also ein gutes Gefühl dabei, und ich denke, wir werden unsere Veröffentlichungen so timen, dass wir das Bedürfnis der Verbraucher respektieren, viel Zeit mit diesen Hit-Spielen zu verbringen, bevor sie sich dem nächsten zuwenden.“

Was bedeutet das für den Release von GTA 6? Wenn wir davon ausgehen, dass GTA 6 wirklich noch 2025 erscheinen soll, wie Take-Two erst kürzlich nochmal bestätigte, dann grenzt die Aussage des CEOs den möglichen Release-Zeitraum von GTA 6 stark ein.

Kurz nochmal die Fakten:

GTA 6 ist für Herbst 2025 angesetzt.

Borderlands 4 kommt am 23. September

Meteorologisch geht der Herbst vom 1. September bis zum 30. November.

Kalendarisch geht der Herbst vom 22. September bis zum 21. Dezember.

GTA 6 muss also theoretisch irgendwann zwischen dem 1. September und dem 21. Dezember erscheinen. Da Borderlands 4 jedoch im September erscheint, fällt der Monat eigentlich raus – zumindest, wenn wir Zelnick glauben, dass Take-Two ausreichend Zeit zum Zocken von Borderlands 4 einplane.

Für einen möglichen Release von GTA 6 im Jahr 2025 bleiben also nur die Monate Oktober, November und Dezember, wobei der Oktober ebenfalls für Borderlands 4 frei bleiben könnte, schließlich kommt der Loot-Shooter erst Ende September. Die Wochen vor Weihnachten sind erfahrungsgemäß für einen solch großen Release wie GTA 6 eher unwahrscheinlich.

Bevor ihr jetzt allerdings all eure Urlaubstage auf den November legt, bedenkt, dass Experten und Branchen-Insider davon ausgehen, dass GTA 6 verschoben wird. Einige rechnen mit einem Release im Jahr 2026: Insider ist sich sicher, der Release von GTA 6 wird verschoben