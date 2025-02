Entwickler erklärt, warum wir beim Release von GTA 6 mit Bugs rechnen sollten 

Das heißt nicht, dass man nicht selbst nach Bugs suchen und die Performance testen würde. Als Yorke an GTA 5 gearbeitet hat, so erzählt er, hätten die Entwickler „den ganzen Tag, jeden Tag, für etwa 8 bis 10 Stunden pro Tag“ das Spiel gespielt und nach Problemen Ausschau gehalten.

Yorke vergleicht die Open World von GTA 6 mit der von The Witcher 3, die zwar auch riesengroß ist, aber sehr anders funktioniere. Witcher 3 besteht zum Großteil aus Natur, gelegentlich reitet man in ein kleines Dorf. Seltener gibt es dann richtige Städte, die zwar groß, aber immer noch überschaubar sind.

Warum sollten wir zum Release von GTA 6 mit Bugs rechnen? Yorke sagt, dass GTA 6 aufgrund seiner Unvorhersehbarkeit und der Unberechenbarkeit dessen, was der Spieler in diesem Titel alles tun und lassen kann, „wie kein anderes“ werden soll.

In einem Interview mit dem Podcast Kiwi Talkz, das inzwischen offline genommen wurde, äußerte sich Yorke zur Open World von GTA 6 – und warum die nicht so leicht bugfrei zu bekommen ist.

Ein ehemaliger Entwickler bei Rockstar hat in einem Interview erklärt, warum die Welt von GTA 6 nicht so leicht von Bugs zu befreien ist und warum wir das für den Release berücksichtigen sollten.

