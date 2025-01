GTA 6 könnte keine 60 FPS auf PS5 und Xbox schaffen, glaubt ein ehemaliger GTA-Entwickler

Millionen Gamer freuen sich darauf, GTA 6 zu spielen. Ein ehemaliger GTA-Entwickler glaubt jedoch, dass ihr euch dabei zunächst mit 30 FPS zufriedengeben müsst.

Was ist das für ein ehemaliger Entwickler? Der ehemalige GTA-Entwickler Mike York war in dem Podcast Kiwi Talkz zu Gast. Im Verlauf des Podcasts gab York seine Einschätzung ab, ob Rockstar Games bei GTA 6 eher 30 oder 60 FPS anstrebe.

Die FPS beschreiben eure Bildrate, also die Zahl der Bilder, die in einer Sekunde wiedergegeben werden. Bei 30 FPS sind das 30 Bilder pro Sekunde.

York war von 2012 bis 2017 für Rockstar Games als Animator tätig und hat dort an Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 mitgewirkt. Aktuell arbeitet York für Highwire Games an dem Taktikshooter Six Days in Fallujah.

Kiwi Talks hat die Podcast-Folge mit York auf Anfrage des Animators inzwischen offline genommen (via X.com).

GTA 6 zum Release nur mit 30 FPS?

Was sagt York zu GTA 60? York erwartet, dass GTA 6 zum Release auf PS5 und Xbox Series X|S nur mit 30 FPS laufen wird. Das englischsprachige Online-Magazin GamesRadar zitiert York: „Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sein werden, 60 FPS zu erreichen. Anschließend führte York aus:

Ich denke, sie werden 30 FPS anstreben – und zwar locked 30 FPS, was bedeutet, dass sie nie unter diesen Wert sinken. Sie werden versuchen, so viel wie möglich zu optimieren, damit es nie unter 30 geht. Aber es kann auf 40, 41, 52, was auch immer, hochgeschraubt werden, und ich wette, dass es später, wenn es erst einmal auf dem PC ist, wahrscheinlich super optimiert und verändert wird und neue Grafikkarten auf den Markt kommen und man dann wahrscheinlich in der Lage sein wird, es mit 60 FPS laufen zu lassen.

Sollte York recht behalten, wird das sehnsüchtig erwartete Action-Spiel zum Konsolen-Release nicht die 60 FPS schaffen. Wann und ob GTA 6 auf dem PC erscheint, ist aktuell noch nicht sicher. Als am 5. Dezember 2023 der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht erschien, wurde die PC-Version mit keinem Wort erwähnt (via take2games.com). Ein Release von GTA 6 für den PC ist allerdings nicht ausgeschlossen – erfahrungsgemäß könnte das Spiel für den PC jedoch mit etwas Verzögerung herauskommen.

Ob GTA 6 den für das Jahr 2025 verkündeten Release einhalten kann, ist derzeit noch nicht sicher. Viele Experten und Analysten vermuten, dass Rockstar Games den Launch verschieben könnte. Auch ein bekannter Branchen-Insider mit Kontakten zu Rockstar Games zweifelt an einer Veröffentlichung in diesem Jahr: GTA 6: Insider ist sich sicher, der Release wird verschoben