Neverness to Everness: Twitch Drops – Alle Belohnungen und wie ihr sie bekommt

Für NTE: Neverness to Everness gibt es exklusive Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops sichern könnt. Welche es gerade gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Welche Drops gibt es derzeit? Passend zum Release von NTE gibt es frische Twitch Drops, die ihr euch sichern könnt. Dafür müsst ihr nur teilnehmenden Streams eine gewisse Zeit lang zuschauen und erhaltet die entsprechende Belohnung.

Um folgende Items geht es:

Belohnung Bedingung 20.000 Käfermünze 15 Minuten schauen 2 x Leitfäden des Elite-Jägers 30 Minuten schauen 2 x Chaotischer Farbstoff 1 Stunde schauen 2 x Manhole Boss 1 Stunde 30 Minuten schauen 1 x De-noise Lösung 2 Stunden schauen 50 x Annulith 2 Stunden 30 Minuten schauen

Wie lange geht die Aktion? Die Aktion endet am 13. Mai 2026 um 17:59 Uhr MESZ.

Wo findet man teilnehmende Streams? Ihr findet passende Streams, indem ihr auf Twitch Ausschau nach jenen haltet, die Neverness to Everness streamen und den Tag „Drops enabled“ enthalten. Ihr findet passende Streams auf der Übersichtsseite der Kategorie von NTE. Achtet darauf, dass ihr auf Twitch eingeloggt seid, während ihr euch die Streams anschaut.

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Folgende Schritte müssen durchlaufen werden:

Ihr braucht einen NTE-Account. Loggt euch damit auf der Aktionsseite zu den Twitchdrops ein. Ebenso braucht ihr einen Account bei Twitch, mit dem ihr euch die Streams anschaut Verbindet eure beiden Accounts und bestätigt die Verbindung. Sucht euch dann einen Stream aus, der sich um NTE dreht und mit dem Label „Drops Enabled“ markiert ist. Geeignete Streams findet ihr hier. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf. Dort könnt ihr auch euren Fortschritt nachvollziehen. Holt sie innerhalb von 24 Stunden ab. Wählt dabei eure gewünschte Plattform aus. Löst die erhaltenen Codes bei der jeweiligen Plattform ein – Achtung: Bei Steam erhaltet ihr die Belohnungen direkt im Spiel

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Neben Twitch Drops gibt es auch Codes, die ihr im Spiel selbst direkt eingeben könnt und für die ihr deutlich weniger Zeit investieren müsst. Welche es derzeit gibt und was ihr dafür bekommt, findet ihr hier: NTE: Neverness to Everness – Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst