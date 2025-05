Die günstigste Art GTA 6 zum Release zu zocken wird teurer, dabei hätte eine vernachlässigte Konsole endlich Liebe bekommen

In Marvel Contest of Champions kloppt ihr euch mit über 300 Figuren mit anderen Spielen, Bots oder euren Freunden.

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Der preisliche Unterschied zur PS5 fällt nun jedoch deutlich geringer aus, da Microsoft die Preise für die Xbox-Konsolen erhöht. Die Xbox Series S soll in der günstigsten Variante mit 512 GB Speicher nun 349,99 € statt 299,99 € kosten. Die Series S mit 1 TB Speicher kostet jetzt 399,99 € (via Xbox ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to