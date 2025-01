Kingdom Come Deliverance 2 ist wie der Vorgänger ein weitläufiges Spiel mit großer Karte. In diesem Artikel sammeln wir alle wichtigen Infos zur Karte und Spielwelt des Mittelalter-RPGs.

Was gibt es Wichtiges zur Karte zu wissen? Genauso wie der erste Teil ist Kingdom Come Deliverance 2 ein Spiel mit Open World. Allerdings ist die Welt deutlich übersichtlicher gehalten als in anderen Rollenspielen wie einem Witcher 3 oder Skyrim.

Sie besteht im Grunde aus verschiedenen Landstrichen, in denen ihr Städte und Dörfer, Wälder und Höhlen findet.

Der große Unterschied zu Teil 1 ist, dass es nun zwei Gebiete mit je einer Karte gibt. Damit wächst Kingdom Come 2 im Vergleich deutlich. Insgesamt soll das Spiel doppelt so groß sein wie der Vorgänger.

Die Entwickler haben kürzlich die Roadmap für das Spiel vorgestellt – im Video seht ihr, was euch erwartet:

Spielwelt, Karte und wichtige Symbole

Wie ist die Spielwelt aufgeteilt? Kingdom Come Deliverance 2 ist in zwei Gebiete unterteilt:

„Böhmisches Paradies“: Hierhin gelangt ihr als Erstes. Auf dieser Karte überwiegt die Natur. Es gibt aber dennoch Dörfer und Ortschaften, sowie die Burg Trosky.

„Kuttenberg“: Die bekannte, mittelalterliche Stadt wird im späteren Spielverlauf zugänglich. Sie soll größer sein als die Städte im Vorgänger und verfügt zudem über Umland, das erkundet werden kann.

Wie auch schon im Vorgänger seht ihr die Karte anfangs nicht komplett. Erst wenn ihr die Gebiete bereist, wird die Wolkendecke, die über der Map liegt, nach und nach entfernt.

Die erste der beiden Karten, „Böhmisches Paradies“, sieht folgendermaßen aus – Achtung Spoiler:

Die Karte des ersten Gebiets von Kingdom Come Deliverance 2 (via gamepro.de)

An wichtigen Orten wie Dörfern oder in Städten gibt es abermals Schnellreisepunkte. Sie werden automatisch freigeschaltet, wenn ihr euch dem entsprechenden Ort nähert. Auch andere wichtige Orte werden auf der Karte markiert, wenn ihr sie entdeckt.

Was zeigt die Karte noch? Kingdom Come Deliverance 2 ist ein Rollenspiel mit zahlreichen Haupt- und Nebenquests, sowie Aufträgen. Auch sie findet ihr auf der Karte. Das Spiel nutzt dabei unterschiedliche Symbole für verschiedene Arten von Quests, die ihr im folgenden Bild seht:

Anhand eines Blicks auf die Karte wisst ihr so immer, wo ihr als Nächstes hinmüsst. Selbiges gilt auch für wichtige Orte, die ihr später wiederfinden wollt. Etwa einen unterirdischen Eingang, ein Lager oder einen Hehler, bei dem ihr gestohlene Ware verticken könnt.

Hinweis: Eine Abbildung der zweiten Region, sowie eine interaktive Karte werden wir an dieser Stelle nachreichen, sobald sie verfügbar sind.

Für den Start in Heinrichs Abenteuer solltet ihr bestens gerüstet sein. Die Erkundung der authentisch gestalteten Spielwelt macht einen großen Reiz von Kingdom Come Deliverance 2 aus. Auf MeinMMO findet ihr alle weiteren Infos zum Release: Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Release, Preis, Editionen und Umfang