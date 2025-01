Kingdom Come Deliverance 2 wollte streng gegen Rassismus und Homophobie vorgehen – Ändert die Regeln jetzt zu: Bitte seid nett

Im Forum von Kingdom Come Deliverance 2 sollten strenge Verhaltensregeln gelten. Nun hat Publisher Deep Silver allerdings die Meinung geändert und die meisten Regeln verworfen. Stattdessen setzt man nun auf den guten Willen der Community.

Wie sahen die Regeln aus? Erst am 17. Januar 2025 veröffentliche der Publisher von Kingdom Come 2, Deep Silver, einen Verhaltenskodex für die Foren des Spiels. Also zum Beispiel den Community-Bereich auf Steam.

Darin wurde gesagt, dass es eine Null-Toleranz-Politik gibt, wenn es um Diskriminierung geht. Konkret wurde jegliche Art von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie oder Ableismus verboten – um nur ein paar Themen zu nennen. Auch Hassrede und gefährliche Ideologien wie Neonazismus sollten nicht geduldet werden.

Wer gegen die Regeln verstößt, müsse mit Konsequenzen leben. Die reichen vom Löschen des entsprechenden Beitrags bis hin zum Ausschluss aus dem Forum (via pcgamer.com)

Jetzt ist Deep Silver jedoch zurückgerudert. Anstatt des detaillierten Regelkatalogs erwartet User eine wesentlich abgespeckte Version davon.

Kingdom Come Deliverance hat jüngst seine Roadmap vorgestellt – sehr hier ein Video dazu:

Bitte seid nett zueinander

Wie sehen die neuen Regeln aus? Wo einst detailliert aufgeschlüsselt wurde, was alles verboten ist und als Diskriminierung zählt, sehen die neuen Regeln auf Steam deutlich simpler aus.

Unter dem Punkt „Respektiert andere“, heißt es nun:

Behandeln Sie alle fair. Wir versuchen nicht, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, aber persönliche Attacken und Kritik an anderen für ihre Entscheidungen – ob im Spiel oder in Gesprächen – haben hier keinen Platz. Deep Silver via Steam

Abgesehen davon bittet der Publisher noch darum, jegliche Diskussionen auf das Spiel selbst zu konzentrieren, nicht zu spoilern und auf Spam oder Eigenwerbung zu verzichten. Auch an die Steam-Richtlinien muss sich gehalten werden.

Insgesamt sind die neuen Regeln deutlich schwammiger formuliert. Während in der ersten Version des Kodex alle relevanten Themengebiete klar definiert wurden und aufgezeigt wurde, was nicht erlaubt ist, bietet die zweite Fassung mehr Spielraum für Interpretation und Schlupflöcher.

Wie begründet Deep Silver diesen Schritt? Der Publisher erklärt die Entscheidung folgendermaßen:

In den letzten Tagen haben wir auf euer Feedback gehört und unsere Community-Richtlinien aktualisiert, um den Raum, den wir uns alle wünschen, besser zu gestalten. Wir haben sie klarer, einfacher und kürzer gestaltet, um die Dinge fair, respektvoll und zielgerichtet zu halten – vielen Dank, dass ihr alle Teil dieser Reise mit uns seid. Deep Silver via Steam

Es muss abgewartet werden, wie die Community die Änderungen aufnimmt und ob die neuen Regeln funktionieren. Egal, wie sie formuliert sind, sollte klar sein, dass für Diskriminierung und Hass kein Platz in der Gaming-Community ist. Kingdom Come 2 ist immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen: Chef äußert sich zum Vorwurf, Kingdom Come Deliverance 2 sei woke, Vorverkäufe auf Steam brächen deshalb ein