Kingdom Come 2 zeigt im neuen Story-Trailer, dass ihr ganz schön böse werden könnt

Der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 rückt immer näher. In einem neuen Story-Trailer wird die Stimmung nochmal richtig düster, auch für Heinrich persönlich.

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein Open-World-Rollenspiel vom tschechischen Entwickler Warhorse Studios. Es handelt sich dabei um eine direkte Fortsetzung des ersten Teils, der von Fans für seinen Realismus und die stimmungsvolle Umsetzung des spätmittelalterlichen Böhmens gefeiert wird.

In einem neuen Story-Trailer gewähren die Entwickler einen genaueren Einblick in die Hauptgeschichte.

Den Story-Trailer seht ihr hier:

Rachegelüste und moralische Entscheidungen

Was zeigt der Trailer? Gleich zu Beginn wird klar, dass Heinrich mit inneren Dämonen zu kämpfen hat. Sein bereits verstorbener Adoptivvater fragt ihn, ob das alles wirklich das ist, was er will: Andere Leute töten, um sich für seine getötete Familie zu rächen.

Während der Vorgänger noch eine recht klassische Heldengeschichte erzählt, dürfte in Kingdom Come 2 die Frage nach der Moral wichtiger werden: Ist Rache wirklich der einzige Weg? Und wie weit würde man für die Rache gehen?

Der Trailer deutet auf jeden Fall an, dass Heinrich in der Not ziemlich weit gehen kann – vorausgesetzt, ihr wollt es. Bei den Fans auf YouTube kommt die düstere Herangehensweise an eine Rachegeschichte gut an. In den Kommentaren unter dem Trailer schreiben sie etwa:

markmitin7397: „Ehrlich gesagt sieht es so aus, als würde dieses Spiel viel düsterer sein als das vorherige. Das Thema, wie weit du bereit bist, für Rache zu gehen. Und ich bin voll und ganz dafür, es ist düster und wird Henry menschlicher machen, wenn er einige fragwürdige Dinge tut, um seine Ziele zu erreichen.“

drakuro6618: „’Bist du sicher, dass du nicht den Vater oder die Mutter von jemandem getötet hast?’ Das ist so ein großartiger Satz für dieses Spiel, da das der Anfang von Heinrichs Geschichte im vorherigen Spiel war, und er könnte das Gleiche mit jemand anderem getan haben. ‘Krieg ist ein übles Geschäft’, in der Tat.“

Im Hintergrund geht auch die eigentliche Geschichte weiter. Der von Sigismund angeführte Aufstand gegen König Wenzel eskaliert, der Trailer zeigt Belagerungen und eine brennende Stadt. Auch bei der Action scheint Kingdom Come 2 noch eine Schippe draufzulegen.

Wann erscheint das Spiel? Der Release von Kingdom Come: Deliverance ist tatsächlich vorgelegt worden. Am 4. Februar 2025 ist es schon so weit, eine Woche früher als geplant. Warum sich die Entwickler dazu entschieden haben, lest ihr hier: „2025 mit dem besten Spiel beginnen“: Kingdom Come 2 verschiebt den Release und löst so ein Problem vieler Spieler