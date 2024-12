„2025 mit dem besten Spiel beginnen“ – Das große Rollenspiel für Mittelalter-Fans wird verschoben, aber anders, als befürchtet

Einer der am meisten erwarteten Titel für Rollenspielfans hat Neuigkeiten: Nicht nur wird der Release erneut verschoben, es erwarten Spieler in den kommenden Tagen auch neue Informationen und Trailer.

Von welchem Spiel ist die Rede? Wer auf realistische Rollenspiele mit Mittelalter-Setting steht, kommt um Kingdom Come Deliverance kaum herum. Der erste Teil, der 2018 erschienen ist, begeisterte durch sein authentisches Szenario und die detailgetreue Umsetzung von Spielwelt und Gameplay-Mechaniken. Auch wenn das Spiel insgesamt etwas mehr Feinschliff vertragen hätte, gilt es unter Genre-Fans als heißer Tipp.

Da verwundert es nicht, dass auch der Nachfolger von vielen Spielern erwartet wird. Die Entwickler von Warhorse Studios konnten kürzlich sogar einen Meilenstein feiern: Ihr Spiel wurde von über einer Million Steam-Usern auf die Wunschliste gesetzt.

Abgesehen davon haben die Entwickler wichtige Neuigkeiten, die den Release betreffen.

Im Gameplay-Trailer zeigen Warhorse Studios mehr vom Spiel – und verwöhnt seine Fans damit:

Das Warten endet früher als gedacht

Welche neuen Infos gibt es? In einem Video auf x.com erzählt der PR-Manager von Warhorse Studios, Tobias Stolz-Zwilling, vom aktuellen Stand. Das Spiel sei nun so gut wie fertig und man freue sich, es den Fans zu zeigen.

Der ursprüngliche Release am 11. Februar 2024 wird dabei nicht eingehalten. Das sorgt im ersten Moment für einen Schrecken, da Kingdom Come Deliverance 2 bereits in der Vergangenheit verschoben wurde.

Jedoch geben die Entwickler Entwarnung: Das Rollenspiel erscheint nicht später, sondern bereits eine Woche früher. Am 04. Februar 2024 ist es soweit. Als Grund gibt Tobias Stolz-Zwilling an, dass „2025 mit dem besten Spiel beginnen kann“.

Durch die Verschiebung weicht Warhorse Studios übrigens einigen anderen, großen Titeln aus. Der Februar ist nämlich ziemlich voll: Am 11. Februar, dem ursprünglichen Termin für Kingdom Come 2, erscheint Civilization VII. Kurz darauf folgen Assassin’s Creed Shadows und Avowed, Ende des Monats wartet Monster Hunter Wilds auf die Spieler.

Was verraten die Entwickler noch? Die Verschiebung des Spiels ist aber nicht alles. Warhorse kündigt für den 05.12. einen neuen Story-Trailer an. Außerdem sollen dann auch die Systemanforderungen für PC und Konsolen veröffentlicht werden.

Die Geschichte rund um Heinrich wird in Kingdom Come Deliverance 2 fortgesetzt und soll nahtlos an das Finale aus Teil 1 anschließen. Habt ihr den Vorgänger gespielt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Im Vergleich zum Vorgänger soll Teil 2 noch einmal größer und umfangreicher werden.