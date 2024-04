Das Lieblings-Spiel aller Nerds bekommt einen Teil 2 – Doch die Ankündigung geht total schief

Kingdom Come Deliverance (PC, PS4, Xbox One, Switch) gilt als das Lieblings-Spiel aller Nerds, wie der Twitch-Streamer Asmongold lästert: Wer das spielt, habe garantiert keine Freundin. Jetzt bekommt das Rollenspiel einen zweiten Teil. Aber die Ankündigung von Kingdom Come Deliverance 2 für einen Release im Jahr 2024 lief jetzt völlig schief.

Was ging bei der Ankündigung schief?

Die Ankündigung von Kingdom Come Deliverance geschah nicht geplant, sondern durch einen versehentlichen Leak.

Auf der Gaming-Seite IGN wurde offenbar der Trailer zur Ankündigung von Kingdom Come Deliverance 2 zu früh in den Videoplayer hochgeladen und Spieler haben ihn schon entdeckt, weil er einfach als Werbung abgespielt wurde.

Das sorgt auf der „Frontseite des Internets“, reddit, für einige Aufregung. Denn dort ist der Vorgänger, Kingdom Come Deliverance, wie andernorts extrem beliebt.

Der Trailer zu Teil 1:

IGN leakt den Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2 zu früh

Was ist im Trailer zu sehen? Es ist nicht viel zu sehen, nur einige Bilder, die davon erzählen, dass jemand sein einfaches Leben aufgeben und Abenteuer erleben will.

Kingdom Come Deliverance 2 soll angeblich noch 2024 erscheinen.

Wo kann man den Trailer sehen? Der Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2 ist hier verlinkt (via filescatbox).

Was bedeutet der Leak? Man geht davon aus, dass Kingdom Come Deliverance 2 in dieser Woche offiziell vorgestellt werden soll – wahrscheinlich begleitet von großen Preview-Artikel. Aber die Überraschung ist jetzt natürlich verdorben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Skyrim ohne Magie oder das tschechische Gothic.

Warum ist Kingdom Come Deliverance so ein besonderes Spiel? Auf Metacritic hat Kingdom Come Deliverance, das 2018 erschien, mit 76 % keine sonderlich starke Wertung.

Es gilt aber schon jetzt als Kultspiel, weil es so ein einzigartiges Game ist, mit einem besonderen Setting und Gameplay. Das Spiel legt einen besonders starken Fokus auf Realismus und nutzt Elemente aus Survival-Spielen wie Schlaf und Hunger.

Für manche Reviewer war es wie ein „Skyrim ohne Magie.“ Die GameStar nannte es das “tschechische Gothic” In der Spitze erreichte es auf Steam fast 96.000 gleichzeitige Spieler.

Im Gegensatz zu den dominanten US-amerikanischen Spielen hat der Titel aus Tschechien einen eigenen Look und ein Gameplay-Gefühl.

Gerade für die deutsche GameStar ist Kingdom Come Deliverance ein wichtiges Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Spiel für alle, die auf eine KI-Freundin warten

Warum gilt es als Spiel für Nerds? In einem aktuellen Twitch-Stream hat Asmongold „Kingdom Come Deliverance” als Lieblings-Spiel aller beschrieben, die jetzt heiß auf die Entwicklung von KI-Freundinnen sind (via youtube).

Laut Asmongold gäbe es für Männer, deren Lieblings-Spiel „Kingdom Come Deliverance“ ist und die sich sehr für mittelalterliche Kriegsführung interessieren, nur ein begrenztes Angebot auf dem Dating-Markt.

