3 der erfolgreichsten neuen Spiele 2025 kommen aus Europa, setzen auf richtig schönes „Oldschool-Gaming“ – das sollte Schule machen

Das Spielejahr 2025 hat bereits einige Highlights hervorgebracht und zu diesen Perlen gehören drei Games aus Europa, die sich jeweils bereits mehrere Millionen Mal verkaufen konnten – und das sollte auf die Industrie abfärben, meint MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Wir haben die Hälfte des aktuellen Spielejahres (2025) fast hinter uns und blicken zurück auf den üblichen Wahnsinn aus Entlassungen und Studio-Erfolgen, geilen Games und Rohrkrepierern. Was mich mit Blick auf 2025 am meisten freut:

3 der bisher erfolgreichsten und am besten bewerteten Spiele des aktuellen Jahrgangs setzen auf wunderbar oldschoolige Spielerfahrungen, ganz ohne Service-Charakter, ausgeklügelte Finanzierungsmodelle und die daraus stets resultierenden, fragwürdigen Design-Entscheidungen, die sich negativ aufs Gameplay auswirken.

Highlight 1 – Kingdom Come: Deliverance 2

In meinem Test zu Kingdom Come 2 habe ich bereits ausgeführt, wie viel Spaß ich mit Heinrich im mittelalterlichen Böhmen hatte. Dort findet sich eine ähnlich immersive, eindrucksvolle und unterhaltsame Spielerfahrung wie damals in Gothic – mit einer Welt und Bewohnern, die sich lebendig anfühlen und (meist) nachvollziehbar reagieren.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Kingdom Come 2:

Dazu kommen die starke Inszenierung der Story, das verbesserte Kampfsystem, der Verzicht auf Service-Blödsinn (abseits von frühzeitig angekündigten DLCs) und der enorme Umfang. Das hier ist aus meiner Sicht eine deutliche Verbesserung zu Teil 1 (den ich auch schon toll fand) und gehört für mich im Dezember zur engeren Auswahl für die Wahl zum „Spiel des Jahres“.

Und das Beste: Nicht nur ich sehe das so. Auf Steam steht Kingdom Come 2 aktuell bei 93 Prozent positiv, bei über 72.900 Rezensionen. Auf Metacritic kommt das Spiel über alle Plattformen hinweg auf einen Metascore von 88 sowie einen User-Score von 8,7.

All das hat sich dabei auch auf die Verkaufszahlen ausgewirkt. Das tschechische Studio Warhorse gab am 4. Mai 2025 erst auf X.com bekannt, dass man nach nur 3 Monaten 3 Millionen Einheiten von Kingdom Come 2 verkaufen konnte. Insgesamt kommt die Reihe damit auf mehr als 10 Millionen verkaufte Einheiten.

Highlight 2 – Split Fiction

Auch über das aktuelle Spiel der Koop-Experten der schwedischen Hazelight Studios hab’ ich auf MeinMMO bereits geschwärmt. Wie viel Spaß das Splitscreen-Abenteuer von Mio und Zoe macht, zeigt sich auch daran, dass wir das auch jetzt noch sehr regelmäßig starten, um mit den Kids gemeinsam einige der Level zu spielen.

Das erinnert mich stark an damals, als ich mit meinen Kumpels vor einer Nintendo- oder PlayStation-Konsole saß, um zusammen eine gute Zeit zu haben. Auch den Vorgänger, It Takes Two, kann ich in dieser Hinsicht sehr empfehlen.

Einer der Trailer zu Split Fiction:

Was ich seit jeher sehr sympathisch an den Hazelight-Verantwortlichen finde: Sie verzichten auf jede Art von Service-Modell oder Mikrotransaktionen und fokussieren sich voll auf die Koop-Erfahrung. Wer sich etwa Split Fiction kauft, kann über den Freunde-Pass einen Koop-Partner dazuholen, der keine eigene Version des Spiels benötigt. Wie geil ist DAS denn bitte?!

Der Erfolg gibt den Entwicklern zum Glück recht. It Takes Two wurde bei den Game Awards zum Spiel des Jahres 2021 gekürt und hat sich 20 Millionen Mal verkauft (via X). Split Fiction konnte sich in nur einer Woche bereits 2 Millionen Mal verkaufen (via X). Am 6. Mai 2025 folgte auf X ein Update: Man steht mittlerweile bei 4 Millionen verkauften Einheiten.

Highlight 3 – Clair Obscur: Expedition 33

In der MeinMMO-Redaktion finden sich gleich mehrere Nasen, die zuletzt unfassbar viel Spaß mit dem neuen Rollenspiel des französischen Studios Sandfall Interactive hatten oder weiterhin haben. Jasmin hat ihre Einschätzung zum Spiel im Test zu Clair Obscur: Expedition 33 detailliert dargelegt. Dort findet ihr auch die etwas knackigeren Meinungen von Alex und meiner einer.

Begeistert zeigt sich aber auch MeinMMO-Dämon Cortyn, weil es das Rollenspiel ganz wunderbar schafft, aus anderen Games bekannte Mechaniken sowie Elemente zu einem Meisterwerk zusammenzufügen. Besonders begeistern dabei der wunderbare Art-Style, die Musik, Story und Figuren sowie das Kampfsystem.

Einer der Trailer zu Clair Obscur – Expedition 33:

Wie Kingdom Come 2 kann sich dadurch auch Clair Obscur auf Steam bislang starke 93 Prozent positive Rezensionen sichern. Auf Metacritic gibt’s derzeit sogar kein besser bewertetes Spiel aus 2025, mit einem Metascore von 92 und einem überragenden User-Score von 9,7 (Blue Prince schafft zwar auch die 92 Metascore, erhält von den Spielern aber nur 7,7, via Metacritic).

Und was geht bei den Verkaufszahlen? Nun, obwohl Clair Obscur im Game Pass ist, konnte sich das Rollenspiel bereits mehr als 2 Millionen Mal verkaufen (via X, am 6. Mai 2025). Das ist ein enormer Erfolg für das Erstlingswerk eines Studios.

Nehmt euch ein Beispiel, liebe Publisher

Zum einen freue ich mich riesig über den Erfolg der 3 genannten Spiele aus Europa, weil sie mir dieses Jahr richtig viele unterhaltsame Stunden geschenkt haben (in einer Zeit, in der die täglichen Nachrichten aus aller Welt nur noch Sorgen machen, ist das Gold wert), und das auch, weil man an jeder Ecke merkt, wie viel Herzblut in die jeweilige Entwicklung geflossen ist.

Zum anderen freue ich mich über die jeweiligen Erfolge, weil ich eines über die Jahre gelernt habe: Trends in der Games-Industrie werden seit jeher durch finanzielle Erfolge angetrieben. Während diverse Service-Games zuletzt stark gefloppt sind, begeistern aktuell gerade die Spiele, die sich auf die bestmögliche Spielerfahrung konzentrieren.

Das ist so herrlich oldschool, dass das nur zu gern Schule machen und auf andere Projekte abfärben darf. Also, liebe Publisher: Service-Games sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Macht auch Spiele, die einfach so viel Spaß wie möglich machen sollen, und bei denen nicht die maximale Monetarisierung im Vordergrund steht. Viele Spieler wissen das zu schätzen und zeigen das dann auch mit ihrem Geldbeutel. Leider ziehen Verantwortliche aber häufig falsche Schlüsse aus Fehlschlägen, etwa hier: EA glaubt, Dragon Age ist gefloppt, weil es nicht so wie ihr letzter großer Flop Anthem war