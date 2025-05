Romanzen in Clair Obscure Expedition 33: So funktionieren Beziehungen und diese Belohnungen winken

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Clair Obscur Expedition 33: Attribute im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten

Nach Abschluss so einer Sequenz steigt die zugehörige Beziehungsstufe, 7 Level gibt es insgesamt bei jedem der 5 Begleiter. Für die letzten 3 Stufenaufstiege müsst ihr verknüpfte Quests meistern, die euch in unterschiedliche Zonen der Spielwelt führen.

Um euch keine Story-Details zu spoilern, findet ihr die Rahmenbedingungen für die möglichen Romanzen erst am Ende des Artikels. Vorher erklären wir euch, wie die Beziehungen grundsätzlich funktionieren, welche Stufen es gibt und was für Belohnungen ihr euch verdienen könnt.

Während ihr euch in Clair Obscure: Expedition 33 mit der Malerin anlegt, könnt ihr die Beziehungen zu euren Begleitern ausbauen und so spannende Belohnungen erhalten.

