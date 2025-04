Clair Obscur Expedition 33: Zwei starke Builds für Maelle, um das Beste aus der Kämpferin herauszuholen

In Clair Obscur: Expedition 33 gibt es mehrere Builds, die ihr für Maelle einsetzen könnt. MeinMMO zeigt euch 2 Builds, mit denen das knackige Spiel leichter wird.

Wie ist diese Liste aufgebaut? In dieser Liste listen wir mögliche Builds für Maelle auf, nach denen ihr sie aufbauen könnt. Im Endeffekt entscheidet eure Spielweise, welche Builds für euch geeignet sind. Wir stellen also nicht „den besten“ Build vor, sondern geben mehrere optimale Möglichkeiten an.

Außerdem erklären wir euch, wie Maelle grundsätzlich funktioniert. So könnt ihr das Beste aus der Kämpferin herausholen.

So nutzt ihr Maelle im Kampf

Maelle benutzt Feuerattacken und einen Rapier als Waffe. Sie kann zudem ihre Haltung wechseln und dabei vier Zustände einnehmen:

Haltungslos: Keine besonderen Effekte

Offensiv: Verteilt 50 % mehr Schaden, erhält aber auch 50 % mehr Schaden

Defensiv: Nimmt 50 % weniger Schaden und erhält 1 AP pro Ausweichen oder Parieren

Virtuos: Macht 200 % mehr Schaden

Um das Maximale aus ihr herauszuholen, solltet ihr jede Runde die Haltung wechseln. Dadurch bekommt ihr nämlich 1 AP. Tut ihr das nicht oder verwendet zweimal hintereinander dieselbe Haltung, wechselt sie danach in den haltungslosen Zustand.

Es reicht aus, den Standardangriff zu nutzen. Maelle wechselt dann zwischen der offensiven und defensiven Haltung hin und her.

Feuer-Solo-Build

Was ist das für ein Build? Der Build ist darauf ausgelegt, dass Maelle den Brennend-Status an Gegnern verteilen kann, indem sie schießt. Dadurch muss sie sich nicht auf andere Teammitglieder verlassen und kann die linke Seite ihres Fähigkeitenbaumes komplett ignorieren. Sie schießt und kann je nach Status des Gegners Percée und Schneller Schritt im Wechsel wirken. Der Build eignet sich vor allem in Akt 1 des Spiels.

Benötigte Skills:

Percée: Wechsel zur defensiven Haltung

Schneller Schritt: Wechsel zur virtuosen Haltung, wenn der Gegner brennt

Mezzo Forte: Behält Haltung bei, gibt 2-4 AP zurück

Passende Waffe: Die beste Waffe für den Build ist Medalum. Das Schwert nutzt aus, dass Maelle den Brennend-Status verteilen kann. Der Status hält länger und verteilt doppelten Schaden. Ihr bekommt das Schwert als Preis beim Turnier im Dorf der Gestrale.

Pictos und Lumina: Brennende Schüsse, Markierende Schüsse, Todesenergie

Besonderheiten des Builds: Durch die angelegten Pictos und Lumina könnt ihr mit einfachen Schüssen die Gegner markieren und sie in den Brennend-Status versetzen. Dadurch spart sie sich eine Runde, in der sie einen Feuerangriff einsetzen müsste, um den Gegner zum Brennen zu bringen.

Bei markierten Gegnern macht Percée erhöhten Schaden. Wenn der Gegner zusätzlich brennt, bewirkt Schneller Schritt, dass Maelle zur virtuosen Haltung wechselt. Das hat den Vorteil, dass sie jede Runde die Haltung wechseln kann. Sollten irgendwann durch das Schießen die AP ausgehen, kann Maelle mit Mezzo Forte nachhelfen oder mit Todesenergie die AP zurückgewinnen.

Mit diesem Build könnt ihr die linke Seite von Maelles Skilltree ignorieren.

Konter-Build

Was ist das für ein Build? Der Build setzt voll aufs Kontern. Ihr befindet euch permanent in der virtuosen Haltung, nachdem ihr einen Angriff pariert habt. So könnt ihr zwischen Impulsschlag, Phantomstoß und Heimzahlung wählen, je nachdem, welcher Angriff sich gerade für eure Situation eignet. Deshalb ist er vor allem für Akt 2 und 3 gedacht, wenn ihr schon vertrauter mit dem Kontern seid.

Benötigte Skills:

Impulsschlag: Wechsel zur defensiven Haltung

Phantomstoß: Wechsel zur defensiven Haltung

Heimzahlung: Wechsel zur defensiven Haltung

Furioses Florett: Wechsel zu haltungslos, außer ihr seid in der virtuosen Haltung, dann bleibt er

Passende Waffe: Die perfekte Waffe für den Konter-Build ist Jarum. Der Rapier lässt euch nach einem Gegenangriff in die virtuose Haltung wechseln. Dadurch könnt ihr starke Angriffe nutzen, ohne in die defensive Haltung zu wechseln. So bleibt euer Schadensbonus von 200 % erhalten.

Pictos und Lumina: Gesteigerter Konter, Riskantes Parieren, Glaskanone, Makellos

Besonderheiten des Builds: Die angelegten Pictos und Lumina erhöhen euren Schaden, den ihr mit Kontern verursacht, und geben euch obendrein mehr AP. Glaskanone erhöht zudem euren Standardschaden, wobei ihr auch mit mehr Schaden erhaltet, wenn ihr getroffen werdet. Ihr solltet euch also sicher sein, dass ihr gut parieren könnt. Dasselbe gilt für Makellos, da ihr nur zusätzlichen Schaden zufügt, bis ihr getroffen werdet.

Mit Furioses Florett bleibt ihr in der virtuosen Haltung, falls ihr beim Parieren einen Fehler gemacht habt. Die restlichen Angriffe teilen hohen Schaden aus und können den Gegner sogar brechen.

