„Ich bin seit 5 Minuten in dieser Industrie“: Synchronsprecher hilft beim Soundtrack von Clair Obscur, verschafft sich selbst einen Nachteil

Wer sich von seiner Leistung überzeugen möchte: In einem Video auf YouTube ist zu sehen, dass Starr Teil der Sänger ist. Ab Minute 8:39 könnt ihr in kurz sehen.

Auch die Fachpresse lobt den Soundtrack. In unserem eigenen Review auf MeinMMO fällt der Soundtrack besonders positiv auf , aber auch unsere Schwesternseiten GamePro und GameStar loben den Soundtrack in ihren Tests.

Hat es ihm geschadet? Wie das Publisher-Team auf X verrät, war es mit Ben Starr zufrieden. Obwohl Starr, wie er selbst sagt, „erst seit 5 Minuten in der Industrie“ ist, lieferte er als Synchronsprecher eine gute Performance ab. Das Team schreibt, dass es nichts gäbe, was Starr nicht tun kann.

Ob Starr am nächsten Tag unter einem Kater litt, verriet er während des Interviews mit Game Spot nicht. Trotz des vielen Tequilas stand er am nächsten Morgen im Aufnahmestudio und sang für den Soundtrack von Clair Obscur.

Was war der Nachteil von Ben Starr? Am Abend, bevor die Aufnahme zum Soundtrack zu Clair Obscur startete, ging Starr mit seiner Kollegin Jennifer English, die Schattenherz in Baldur’s Gate 3 spricht, und weiteren Kollegen etwas trinken.

