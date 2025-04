Clair Obscur Expedition 33: Attribute im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten

Nach jedem Level-up könnt ihr in Clair Obscur: Expedition 33 Punkte in die Attribute verteilen. Um aus jedem Charakter das Bestmögliche rauszuholen, solltet ihr sie klug einsetzen. MeinMMO zeigt euch mit diesem Guide, wie ihr sie am besten verteilt.

Was sind Attribute? Nach jedem Level-up eines Charakters erhaltet ihr in Clair Obscur 3 Punkte, die ihr auf unterschiedliche Statuswerte verteilen könnt.

Es gibt insgesamt 5 Attribute:

Vitalität: Erhöht eure Lebenspunkte, um mehr Schaden einstecken zu können

Stärke: Erhöht euren Schaden, um Gegner schneller zu besiegen

Beweglichkeit: Erhöht eure Geschwindigkeit, damit ihr eher zum Zug kommt

Verteidigung: Macht euren Charakter robuster, damit ihr weniger Schaden von Gegnern bekommt

Glück: Erhöht die kritische Rate, wobei kritische Treffer zusätzliche 50 % Schaden austeilen

Da ihr mehrere Charaktere habt, lohnt es sich, die Punkte in unterschiedliche Attribute zu verteilen. Im Folgenden lest ihr, wie ihr die Punkte am besten verteilt und was ihr macht, wenn ihr dabei einen Fehler gemacht habt.

Punkte der Attribute am besten verteilen

Es lohnt sich, bei jedem Charakter genau hinzuschauen, in welche Punkte man dort investieren sollte. MeinMMO listet euch die Figuren deshalb einzeln auf.

Gustave: Beweglichkeit und Glück

Gustave arbeitet mit der Überladung. Dazu muss er im Vorfeld mehrmals treffen, um dann einen gigantischen Schaden zu verursachen. Damit Gustave schneller an seinen mächtigen Treffer kommt, ist es unerlässlich, dass er schnell zum Zuge kommt.

Da mehrere Treffer notwendig sind, um die Überladen-Fähigkeit auf das Maximum zu bringen, kann es sich außerdem lohnen, in Glück zu investieren. Dadurch werden seine einzelnen Treffer noch stärker.

Lune: Verteidigung und Vitalität

Lune ist eine Magierin, die durch das geschickte Kombinieren von Elementen mächtige Angriffe entfesseln kann. Doch Magier sind in vielen Rollenspielen dafür bekannt, äußerst fragil zu sein. Um den Treffern der Gegner standzuhalten, ist es notwendig, bei ihr in Verteidigung und Vitalität zu investieren.

Dadurch, dass sie auch die Rolle als Heilerin einnehmen kann, solltet ihr versuchen, sie immer am Leben zu halten. Wollt ihr dagegen ihren Angriff etwas mehr pushen, ist Beweglichkeit eine weitere Möglichkeit, die Punkte sinnvoll einzusetzen. Denn ihre Element-Kombinationen brauchen mehrere Runden und sie kann mit ihren Feuer-Angriffen ein Vorbereiter für Maelle sein.

Maelle: Stärke und Glück

Maelle zählt zu den besten Schadensausteilern im Spiel. Sie spezialisiert sich dabei vor allem auf den Angriff auf Einzelziele, was sie in Bosskämpfen zu einem wichtigen Charakter macht. Deshalb sollte Maelles Schaden so hoch wie möglich sein.

Um den Schaden weiter in die Höhe zu treiben, solltet ihr Maelles Punkte für Stärke und Glück ausgeben. Wenn ihr nicht darauf angewiesen seid, dass andere Charaktere für veränderte Statuseffekte sorgen müssen, damit Maelle ihre Haltung wechselt, könnt ihr auch in Beweglichkeit investieren.

Es gibt 5 verschiedene Attribute, auf die ihr setzen könnt.

Sciel: Stärke und Glück

Bei Sciel verhält es sich so wie mit Maelle. Sie zählt durch ihren Zwielicht-Status zu den stärksten Schadensausteilern und sollte ihre Punkte deshalb ganz auf Stärke und Glück setzen. Welches Attribut ihr priorisiert, ist Geschmackssache. Bei Angriffen mit mehreren Treffern könnte Glück hier von Vorteil sein.

Habt ihr noch Punkte übrig, dann könnt ihr ab und an in Beweglichkeit investieren. So kann Sciel schneller ihren Zwielicht-Status erreichen.

Verso: Beweglichkeit und Vitalität

Versos Technik ist davon abhängig, dass er möglichst gut pariert und ausweicht. Deshalb solltet ihr keinen Gedanken an Verteidigung verschwenden. Setzt stattdessen auf Vitalität, da Verso einige Fähigkeiten besitzt, die ihn schwächen oder seine Lebenspunkte opfern.

Zusätzlich solltet ihr in Beweglichkeit investieren. Dadurch kommt Verso schneller seine Ränge von D nach S hoch und erreicht dadurch einen hohen Schaden. Da Verso ebenfalls zu den stärksten Schadensausteilern zählt, könnt ihr abseits davon auch in Stärke und Glück setzen.

Monoco: Alles ist möglich

Monoco ist der vielfältigste Charakter aus Clair Obscure. Er kann Attacken dadurch lernen, dass er Gegner erstmals besiegt. Dadurch stehen ihm viel mehr Skills zur Verfügung als bei allen anderen Charakteren. Ihr bestimmt also, wie sich sein Rad im Kampf dreht und welche Skills ihm dann zur Verfügung stehen.

Wenn wir euch doch einen Tipp geben müssten: Gute Allrounder sind Beweglichkeit und Vitalität. Durch Beweglichkeit kommt er schneller am Zug und kann eher das Rad drehen. Durch Vitalität werden euch eher Fehler verziehen, die ihr beim Ausweichen und Parieren macht.

An diesen Orten könnt ihr Attributspunkte verteilen

Um sie zu verteilen, müsst ihr an einer Expeditions-Flagge halten und dort die Option „Attribute erhöhen“ auswählen. Die Flaggen sind in regelmäßigen Abständen in Leveln verteilt. Alternativ könnt ihr die Flagge in eurem Lager nutzen, um die Punkte zu verteilen. Das Lager könnt ihr auf der großen Übersichtsmap besuchen, auf der ihr seid, wenn ihr euch zwischen den Leveln bewegt.

Die Wahl der Waffe für Attribute

Jede Waffe skaliert mit bis zu 2 Attributen. Bei jedem Attribut steht dann an der Waffe ein Buchstabe, der bestimmt, wie viel höher der Schaden der Waffe wird. D ist dabei der niedrigste Faktor, S der höchste (D<C<B<A<S).

Jede Waffe hat kein, ein oder zwei Attribute, die sie verstärken.

Das Ganze hat außerdem den Effekt, dass ihr Punkte, die ihr in ein Attribut investiert, plötzlich auch geringfügig andere Attribute mit erhöhen. Je höher der Rang der Waffe bei einem Attribut, desto stärker ist der Effekt. Achtet bei eurer Waffe also darauf, dass sie mit den Werten skaliert, für die ihr Punkte bei einem Charakter ausgegeben habt.

Attribute zurücksetzen

Solltet ihr euch doch mal vertan haben, ist das kein Problem. Es gibt die Möglichkeit, eure Attribute komplett zurückzusetzen. Dazu braucht ihr den Gegenstand „Übermalen“. Das Item erhaltet ihr bei Händlern, versteckt in Leveln oder durch das Besiegen von Gegnern. Ihr habt also genug Möglichkeiten, an den Gegenstand zu gelangen.

Um dann eure Punkte zurückzusetzen, müsst ihr in die Übersicht der Statuswerte eines Charakters. Unterhalb der Statuswerte wird angegeben, welche Taste ihr drücken müsst, um die Punkte zurückzusetzen. Pro Reset braucht es ein Übermalen.

Clair Obscur ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Spiele aller Zeiten geworden. Das Rollenspiel erhält überdurchschnittliche Wertungen. Auch unserem Team von MeinMMO hat Clair Obscur durchweg gut gefallen. Unseren Test dazu lest ihr hier: Clair Obscur: Expedition 33 im Test – Das emotionalste RPG des Jahres, aber ihr müsst euch die Story verdienen