Der Rollenspiel-Hit 2025 ist jetzt eines der besten Spiele aller Zeiten – und niemand ist so überrascht wie die Entwickler selbst

Clair Obscur: Expedition 33 schlägt seit seinem Release große Wellen. Das Spiel ist der erste Titel des Entwicklerstudios Sandfall Interactive. Aus diesem Grund hat wohl niemand damit gerechnet, dass das Spiel so einschlägt und einen neuen Meilenstein erreicht, inklusive der Entwickler selbst.

Was hat das Spiel nun erreicht? Clair Obscur ist eines der am besten bewerteten Spiele auf Metacritic – zumindest, wenn man den User-Score betrachtet. Aktuell steht der Titel bei einer 9,7 / 10 möglichen Punkten bei 1.784 Nutzerwertungen (Stand: 27. April 2025 um 9:00 Uhr).

Leider ist die Suchfunktion, die nach User-Scores sortiert, etwas unübersichtlich. Daher lässt sich nicht ganz nachvollziehen, ob das Rollenspiel nun das am besten bewertete Spiel überhaupt ist. Beim Durchklicken bekannter All-Time-Favoriten und den Spielen, die auf den ersten Seiten auftauchen, ist uns aber kein Titel aufgefallen, der eine bessere Nutzerwertung als 9,6 hat.

Die einzigen beiden Spiele, die uns über die Füße gestolpert sind, sind Phantasy Star Online: Blue Burst und Ace Combat 3: Electrosphere. Beide haben jeweils eine Wertung von 9,6 und auch nur 10 Nutzer, die sie bewertet haben. Clair Obscure liegt mit seinem User-Score also deutlich über den anderen Spielen.

Selbst The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Witcher 3 und The Last of Us kommen nicht höher als 9,2. Allerdings sind hier auch wesentlich mehr Wertungen eingegangen, die zwischen 10.000 und 18.000 liegen. Theoretisch wäre es also möglich, dass Clair Obscur bei noch mehr Wertungen absinkt. Doch aktuell ist es das beste Spiel aller Zeiten, wenn es nach den Fans geht.

Entwickler können es selbst kaum fassen

Wie haben die Entwickler darauf reagiert? Auf X hat das Team hinter Clair Obscur auf einen Tweet reagiert, in dem es als bestes Spiel aller Zeiten mit dem höchsten User-Score auf Metacritic betitelt wird. Die Entwickler können es kaum fassen und antworten einfach: „aller… aller Zeiten?“

Das Entwicklerteam reagiert auf X.

Und auch auf einen anderen Tweet, in dem ein weiterer Artikel zum gleichen Thema verlinkt ist, kann das Team nur mit einem „WAS“ antworten. Sie sind vermutlich überwältigt davon, wie gut Clair Obscur bei den Fans ankommt und können es noch nicht fassen, was für Aufsehen das Spiel erregt.

Was sagen Fans dazu? Die Kommentare der Posts auf X, die viele Likes bekommen haben, freuen sich für die Entwickler mit:

MarcusBuffet: „Es ist seltsam, sich so für ein Team zu freuen, über das ich nichts weiß. Ich hoffe, ihr freut euch über diese absolut unglaubliche Wertung. Ehrlich gesagt, könnte es das beste Spiel sein, das ich je gespielt habe.“

elvenmaidinn: „Die Leidenschaft wird immer über der Gier stehen.“

PaddyohCakes: „Ein rundenbasiertes Spiel, das wieder ganz oben in den Hitlisten steht? Die Menschen sehnen sich auf eine Art und Weise nach Table Top, die sie nicht in Worte fassen können. Also setzen sie es in einen Code um.“

Es gibt aber auch einige Stimmen, die bislang nur vom Titel gehört, es aber noch nicht gespielt haben. Bei einigen Kommentierenden kommt hinzu, dass sie sich dazu entschlossen haben, die Remaster-Version von Oblivion anzufangen. Auch dieses Rollenspiel kostet einige Stunden, weshalb es bei ihnen wohl noch dauern wird, bis sie in Clair Obscur hineinschauen können.

Mittlerweile haben die Entwickler von Clair Obscur sogar auf den überraschenden Release von Oblivion reagiert. Sie finden, dass das ganze wie Barbenheimer wirkt. Was sich dahinter verbirgt und welche Spiele unter dem Shadowdrop leiden, lest ihr hier: Der überraschende Release von Oblivion hat einen großen Nachteil