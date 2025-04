Neues Rollenspiel für PS5 will die Lücke füllen, die Final Fantasy hinterlassen hat, selbst der ehemalige Sony-Chef ist verliebt

Ein neues Rollenspiel für PC, PS5 und Xbox will wieder das Spielgefühl alter JRPGs wie Final Fantasy einfangen. Der ehemalige Sony-Chef ist schon ganz verliebt in das Projekt und meint, das Spiel könne der ganzen Gaming-Branche als Inspiration dienen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Clair Obscur: Expedition 33. Das Spiel des französischen Entwicklers Sandfall Interactive will vom Spielgefühl her wieder ein klassisches JRPG mit Rundenkämpfen sein – also genau die Art von Spiel, die einstige Genre-Giganten wie Final Fantasy nicht mehr sein wollen.

Am 11. April bekam der „Easy Allies“-Podcast Besuch von Shuhei Yoshida. Dieser war über viele Jahre hinweg Präsident von Sony Interactive Entertainment. Am 15. Januar 2025 hat Yoshida den Konzern verlassen (via PlayStation.Blog).

Im Podcast, den ihr euch auch auf YouTube anschauen könnt, sprach Shuhei Yoshida über die Nintendo Switch 2 sowie über bereits erschienene und noch kommende Games. Unter letzteren befand sich auch Clair Obscur: Expedition 33, das am 24. April 2025 erscheinen soll.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Sony-Chef spricht von einer Inspiration für die Branche

Was sagt Yoshida über das Spiel? Yoshida ist fasziniert von der hohen Qualität, in der die Entwickler hier abliefern – und das mit einem relativ kleinen Team von nur 30 Personen. Im Vergleich zu anderen AAA-Entwicklern sei das Team „unglaublich produktiv“. Yoshida geht sogar so weit, zu sagen: „Ich denke, dieses Spiel wird andere Entwickler oder Publisher inspirieren.“

Eine große Inspiration für das Kampfsystem in Clair Obscure: Expedition 33 war übrigens das im Jahr 1999 erschienene JRPG The Legend of Dragoon. Bei diesem Projekt war Yoshida als Produzent tätig.

Clair Obscure: Expedition 33 wird kein 100-Stunden-Rollenspiel. Haupt- und Nebenmissionen inklusive kommt das Spiel laut Yoshida auf rund 60 Stunden. Der ehemalige Sony-Chef sagt aber auch: „Ich denke, Leute wollen kleinere Spiele als große AAA-Open-World-Action-RPGs.“

Der kleinere Umfang – sowohl vom Spiel als auch der Produktion – spiegelt sich auch im Preis wider. Dieser wurde zuletzt unter einem neuen Trailer zum Spiel diskutiert. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Rollenspiel für Steam und PS5 veröffentlicht einen neuen Trailer, doch alle reden nur über den Preis