Rollenspiel für Steam und PS5 veröffentlicht einen neuen Trailer, doch alle reden nur über den Preis

In einem neuen Trailer stellen die Entwickler ein Mitglied der Expedition vor, die der todbringenden Malerin ein Ende bereiten soll: Sciel ist eine fröhliche und gelassene Person, was angesichts der düsteren, von Tod erfüllten Prämisse des Spiels wie eine echte Meisterleistung wirkt.

Was ist das für ein Spiel? Clair Obscur: Expedition 33 orientiert sich an klassischen JRPGs. Das Rollenspiel will damit die große Lücke schließen, die Final Fantasy hinterlassen hat . Hier erwarten euch rundenbasierte Kämpfe, die allerdings mit einer Prise Echtzeit gewürzt sind.

Clair Obscur: Expedition 33 erscheint bereits in wenigen Wochen auf PC ( Steam , Epic Games), PS5 und Xbox Series X|S. In einem neuen Trailer stellt das Rollenspiel eine seiner Figuren vor. Das größte Thema unter dem Video ist allerdings der Preis.

