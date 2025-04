Darum ist das Preismodell von Nintendo bei der Switch 2 sogar noch schlimmer, als ihr jetzt denkt

Endlich gibt es konkrete Informationen zur Switch 2, allerdings mit so einigen Haken, wie nach der Direct langsam aufkommt. Mitunter erhöht Nintendo die Kosten für Spiele ein ganzes Stück, allerdings ist das nicht das einzige Schlimme am neuen Preismodell.

Was ist passiert? Am 2. April 2025 streamte Nintendo eine umfassende Direct (via Youtube) rund um die Nintendo Switch 2, den Nachfolger der Nintendo Switch. Darin wurde die Konsole noch einmal intensiv gezeigt, neue Features vorgestellt und erste Games angekündigt.

Neben dem neuen Maus-Feature der Joy-Cons, dem neuen Chat und dem Release-Datum wurden auch die Vorbestellungen angekündigt. Besonders aufgefallen sind neben dem neuen Preis für die Konsole allerdings auch die Kosten für die neuen Spiele: Wir wussten, dass ein Auto-Spiel die Preise im Gaming für alle erhöhen wird: Aber es ist nicht GTA 6, sondern das verdammte Mario Kart

Im Nachgang der Direct kamen aber noch einige andere Punkte ans Licht, die die erhöhten Preise noch eine Spur schlimmer machen.

Hier könnt ihr euch das besagte Mario Kart World im Trailer ansehen:

Download trotz physischer Version und 20 Euro mehr pro Game

Digitale Spiele kosten gleich 20 Euro mehr: Ein erster Knackpunkt ist, dass schon die digitalen Spiele für die Switch 2 teurer sind. Das neue Mario Kart World kostet mit 79,99 Euro digital gleich 20 Euro mehr als Mario Kart 8 Deluxe für die Switch (via Nintendo).

Physisch sogar noch teurer: Die physische Version des Spiels kostet gleich noch 10 Euro mehr, nämlich 89,99 Euro.

Auf der Webseite von Nintendo können die Preise der digitalen Games aktuell noch nicht eingesehen werden, allerdings kosten alle physischen Versionen von zum Beispiel Donkey Kong Bananza , Kirby und das vergessene Land und Super Mario Party Jamboree laut den Listings bei MediaMarkt und Saturn zum Zeitpunkt dieser News jeweils ebenfalls 79,99 Euro.

Das ist günstiger als das physische Mario Kart World, aber immer noch teurer als Standard-AAA-Switch-1-Spiele.

Download trotz physischer Version: Der nächste Knackpunkt ist, dass obwohl physische Spiele jetzt mehr kosten und Nintendo die erhöhte Lesegeschwindigkeit ihrer Cartridges anpreist, man manche von ihnen trotzdem nicht physisch bekommt. Laut der US-amerikanischen Support-Seite wird es Spiele geben, die auf Game-Key-Karten ausgeliefert werden.

Das bedeutet, die Spiele müssen trotz gekaufter physischer Version aus dem Internet heruntergeladen werden. Dafür ist dann ein Account im Online-Shop nötig. Laut Nintendo muss dann aber trotzdem die Cartridge eingesteckt werden, damit das Game läuft.

Ob alle Spiele davon betroffen sind, ist aktuell nicht klar: Box-Art von zum Beispiel der amerikanischen Version von Bravely Default Flying Fairy HD Remaster (via Walmart) zeigt klar an, dass ein Download ansteht. Die amerikanische Version von Mario Kart World (via Walmart) hingegen hat dies nicht.

Einzeln nervig, in Kombination sogar schlimm

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß meint: Schon länger wird vermutet, dass spätestens mit GTA 6 die Preise für Videospiele in die Höhe schnellen würden. Das spricht auch MeinMMO-Autor Christos Tsogos in seiner News zum neuen Preis von Mario Kart World an.

Dass aber die physische Version der Spiele teurer wird als die digitale, ist neu. Und besonders schlimm ist, dass durch die zumindest teilweise benötigten Downloads ein Teilen oder auch Weitergeben von diesen Spielen unmöglich wird:

Ja, wer in einer Familienmitgliedschaft via Nintendo Online ist, kann mit den anderen Mitgliedern unter strengen Voraussetzungen Spiele teilen. Aber auch physische Spiele mit Download werden so fest an einen Nintendo-Account gebunden.

Man kann also auch ein im Laden erstandenes Game nicht einfach verleihen, verkaufen oder verschenken. Das System, wie es PlayStation zu PS4-Zeiten noch promotete (via Youtube), geht so nicht mehr. Man zahlt also nicht nur mehr, sondern ist an ein physisches Spiel genauso gebunden, wie an ein digitales.

Natürlich: Auch PlayStation hat als Beispiel mittlerweile Spiele, die in ihrer Box nur noch einen Download-Code bringen. Allerdings lohnt es sich bei PS4 und PS5 auf Sales im Shop zu warten. Selbst AAA-Games sind oft für teils 75 % oder mehr heruntergesetzt.

Ja, Nintendo veranstaltet ebenfalls Sales. Allerdings werden vor allem die beliebten First-Party-Games wenig heruntergesetzt, meist sogar gar nicht. Das 2017 erschienene The Legend of Zelda Breath of the Wild zum Beispiel kostet bis heute 69,99 Euro (via Nintendo Shop) und war laut den Preis-Trackern Deku Deals sowie PS Prices immer mindestens 48,99 Euro teuer.

Vor allem bei Nintendo floriert entsprechend der (Tausch-)Handel mit physischen Editionen. Das kann sich mit dem Download-Zwang bei physischen Spielen radikal ändern und könnte den Entwicklern von Emulatoren sowie Produktpiraten Aufwind geben.

Und on top kommt, dass es auch 2025 noch Spieler gibt, die schlechtes oder sogar gar keinen Internet-Zugang haben. Das Spiel mit 50-Gigabyte-Download macht keinerlei Spaß, wenn dieser regelmäßig abbricht oder über 24 Stunden dauert. Manchmal will man einfach nur das Game einstecken, installieren und loszocken.

Einzeln gesehen sind die Änderungen an Nintendos Preispolitik nervig, aber kein Beinbruch. Hier macht aber die Kombination der verschiedenen Faktoren aus einzelnen Ärgernissen ein großes.

Aktuell ist das neue Mario Kart World das Game mit dem höchsten bekannten Preis. Vielleicht ist es deswegen das erste Switch-2-Bundle: Ohne Spiel kostet die Switch 2 469,99 Euro, mit 509,99 Euro. Der Aufpreis für Mario Kart World digital liegt also bei 40 Euro. Die vielleicht günstigste Version, in der das Game je zu haben sein wird.

