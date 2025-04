Wir wussten, dass ein Auto-Spiel die Preise im Gaming für alle erhöhen wird: Aber es ist nicht GTA 6, sondern das verdammte Mario Kart

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Um in der derzeitigen Lage überleben zu können, müssen die Preise deshalb angepasst werden, sonst drohen im schlimmsten Fall Entlassungen, so Ball.

Warum sollen die Preise erhöht werden? Wenn es nach dem Analysten Matthew Ball geht, liegt das vor allem daran, dass der Markt im Gaming nicht rosig aussieht. Derzeit werden viele „Black Hole“-Games entwickelt, die Fans eine lange Zeit an sich binden wollen – dazu gehören Fortnite, Call of Duty oder auch GTA Online dazu. Der Markt ist ausgereizt.

Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Ich wollte wissen, was der Preis der Nintendo Switch 2 wird und plötzlich stehe ich in einer Warteschlange

Ich wollte wissen, was der Preis der Nintendo Switch 2 wird und plötzlich stehe ich in einer Warteschlange

Was hat Nintendo offenbart? Am 2. April fand die Nintendo Direct statt, auf der hauptsächlich die neue Konsole „Nintendo Switch 2“ vorgestellt wurde . Neben der Konsole wurden aber neue Spiele offenbart. Fans haben sich nun auf der Seite von Nintendo erkundigt, wie viel die Spiele kosten sollen und dabei festgestellt, dass der japanische Konzern seine Preise gut angehoben hat (via nintendo.de ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to