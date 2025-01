Ein neues Rollenspiel für PS5 will die große Lücke schließen, die Final Fantasy hinterlassen hat

Mit dem Wechsel der Final-Fantasy-Reihe von Rundenkämpfen hin zur Echtzeit ist eine Lücke entstanden, die ein neues Rollenspiel für PS5 nun schließen will.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Clair Obscur: Expedition 33, das erste Spiel des Entwicklerstudios Sandfall Interactive. Es handelt sich dabei um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, die allerdings mit einem modernen Twist versehen wurden.

In einem neuen Trailer haben die Entwickler ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekanntgegeben. Clair Obscur: Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für folgende Plattformen:

Den Trailer seht ihr hier:

Französische Fantasy mit Rundenkämpfen

Worum geht es in dem Spiel? Die Welt von Expedition 33 wird von einer mysteriösen und gefährlichen Malerin heimgesucht. Jahr für Jahr malt sie eine immer kleiner werdende Zahl auf ihren Monolithen, woraufhin jeder in diesem Alter zu Staub zerfällt. Eure Aufgabe ist es, die Malerin aufzusuchen und daran zu hindern, je wieder eine Zahl auf ihren verfluchten Monolithen zu malen.

Das Setting ist an die französische „Belle Époque“ angelehnt, während sich die Entwickler beim Gameplay von klassischen JRPGs wie den alten Final-Fantasy-Titeln und der Persona-Reihe inspirieren ließen. Auf eurer Reise begleitet euch zudem ein Cast an Sprechern, der mit echten Stars aufwartet, darunter auch Jennifer English (Shadowheart aus Baldur’s Gate 3).

In Sachen Gameplay geht Expedition 33 einen anderen Weg als die Final-Fantasy-Reihe: Während die in ihren neueren Ablegern auf Action-Kämpfe in Echtzeit setzt, will Entwickler Sandfall Interactive das Gefühl alter JRPGs wiederaufleben lassen – eben das, was einem bei Final Fantasy aktuell fehlen könnte.

Expedition 33 bietet ein Rundenkampfsystem, das um Echtzeit-Aktionen erweitert wurde. Paraden, Konter und Ausweichmanöver führt ihr in Echtzeit aus, das Meistern bestimmter Angriffsrhythmen ermöglicht starke Kombos und Schusswaffen erlauben es euch, die Schwachstellen eurer Feinde anzuvisieren.

Ist das Rollenspiel zu obskur?

Wie kommt das Spiel derzeit an? Schaut man sich nur die Aufrufzahlen der Trailer an, scheint das Interesse an dem Spiel nicht gerade groß zu sein. Der neue Trailer hat auf dem YouTube-Kanal von PlayStation knapp unter 100.000 Aufrufe (Stand 24. Januar, 15:17 Uhr), über andere Kanäle sieht es auch nicht besser aus.

Wirft man einen Blick auf die Kommentare unter dem Trailer, ist die Vorfreude auf das Spiel hingegen bereits groß: Die tolle Grafik, die starken Sprecherstimmen und das Kampfsystem sind für viele Grund genug, das Spiel an Tag 1 auszuprobieren.

Bleibt nur zu hoffen, dass Clair Obscur: Expedition 33 nicht zu – na ja, obskur bleibt. Ähnliche Sorgen gab es auch hinsichtlich eines anderen vielversprechenden Rollenspiels. Mehr über dieses Spiel erfahrt ihr hier: Das Rollenspiel Avowed könnte endlich die Lücke füllen, die Skyrim hinterlassen hat