Kingdom Come Deliverance 2: So könnt ihr euer bei Lehrern investiertes Geld wiederbekommen

In der Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 trefft ihr auf allerlei Ausbilder, die für ihre Lektionen hunderte oder sogar tausende Groschen haben möchten. Mit einem Trick könnt ihr euch das für die Übungen investierte Geld jedoch zurückholen.

Was muss ich zu den Ausbildern wissen? In Kingdom Come: Deliverance 2 verbessert ihr eure Skills vor allem dadurch, dass ihr aktiv übt. Wer also seine Fertigkeiten mit dem Schwert optimieren möchte, rüstet eins aus und kämpft … immer wieder und wieder.

Eine Abkürzung versprechen Bücher, die ihr über mehrere Stunden hinweg lesen müsst, oder Ausbilder, auf die ihr überall in der Welt trefft. Die meisten Lehrer kennen sich dabei in gleich mehreren Disziplinen aus, möchten für die Weitergabe ihrer Kenntnisse aber 100 bis 5.000 Groschen haben – je nach Lektion.

Es sind die Details, die Kingdom Come 2 so besonders machen:

Langfinger muss man sein

Wie bekomme ich mein Geld wieder? Ihr könnt es euch zunutze machen, dass die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 vergleichsweise realistischen Regeln folgt. Wenn ihr einem Ausbilder 100 Groschen für eine Lektion in die Hand drückt, dann besitzt dieser das Geld tatsächlich.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Über Taschendiebstahl könnt ihr euch eure Groschen mit etwas Übung zurückholen. Falls euch das am helllichten Tag zu heikel ist, findet heraus, wo der jeweilige Ausbilder die Nächte verbringt. Dann könnt ihr ihn im Schlaf betäuben und vergleichsweise gefahrlos ausrauben. In einem Clip auf YouTube demonstriert ESOdanny das.

Netter Nebeneffekt: Da Ausbilder häufig mehrere Lektionen anbieten, könnt ihr die zurückgeholten Groschen sofort nutzen, um den nächsten Skill zu steigern. Was angehende Langfinger und Diebe grundsätzlich wissen sollten, erfahrt ihr übrigens hier: Schlösser knacken, Schleichen, Taschendiebstahl – großer Guide für Diebe in Kingdom Come: Deliverance 2.