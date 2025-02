Kingdom Come Deliverance 2 Guide für Diebe: Effektiv Schleichen, Schlösserknacken, Taschendiebstahl – das müsst ihr wissen

Egal, ob ihr in Kingdom Come Deliverance 2 einen kriminellen oder rechtschaffenen Heinrich spielen wollt: Ums Schleichen, Schlösserknacken und Klauen kommt ihr kaum herum. In diesem Guide verrät euch MeinMMO, was ihr über die illegalen Machenschaften wissen müsst.

Wie schon im ersten Teil landet Hauptfigur Heinrich auch in Kingdom Come Deliverance 2 immer wieder in Situationen, in denen er für Auftraggeber bestimmte Gegenstände beschaffen oder eine Person sabotieren soll. Dazu kommen die zahlreichen verschlossenen Türen und Kisten, die zwischen dem Schmiedesohn und wertvollen Beutestücken stehen.

Und selbst wenn ihr es nur auf marodierende Söldner, raubende Diebe und mordende Verbrecher abgesehen habt, wollt ihr diese vielleicht nicht im direkten Kampf, sondern still und heimlich ausschalten.

Kurzum: Es lohnt sich, sich mit Fertigkeiten wie Schlösserknacken und Taschendiebstahl auseinanderzusetzen, sich ein unauffälliges Outfit für nächtliche Schleichaktionen zu besorgen und sich manch einen diebischen Kniff anzueignen. Im Folgenden fasst euch MeinMMO alles Wichtige über das Gaunerleben im mittelalterlichen Böhmen zusammen.

Mehr Tipps und Tricks findet ihr übrigens in unserer Guide-Übersicht zu Kingdom Come Deliverance 2.

Das turbulente Leben von Heinrich in knapp 40 Sekunden:

Verbrechen lohnt sich

Hier zuerst einige Gründe, warum es sich in Kingdom Come Deliverance 2 lohnt, ab und an die hiesigen Gesetze zu übertreten:

Für viele Quests sollt ihr Gegenstände besorgen, Personen sabotieren, Orte manipulieren oder Fieslinge ausschalten. Oft erleichtert heimliches Vorgehen das Erreichen des Ziels. Teils ist es schlicht notwendig, weil Bestechung, offene Gewalt oder Dialoge keine Optionen sind (und sei es nur, weil Heinrich (noch) die Skills fehlen).

Gerade zu Beginn hat Heinrich von allem zu wenig. Diebes- und Wilderei-Touren füllen euren Groschenbeutel und euren Magen. Weitere Tipps zum Geld verdienen findet ihr hier.

Schwierige Kämpfe gegen eine Überzahl von Gegnern lassen sich spürbar erleichtern, wenn man die Opfer im Schlaf ausschaltet, ihnen die Ausrüstung klaut oder den brodelnden Topf am Lagerfeuer vergiftet.

Guter Startpunkt für Diebe

Sehr früh in der Hauptgeschichte erhält Heinrich den Auftrag, sich Zugang zur Hochzeit von Olda und Agnes zu verschaffen. Dafür schlägt euch das Spiel zwei Optionen vor (die ihr übrigens beide gleichermaßen angehen könnt):

Lasst euch vom Schmied Radovan im Nordwesten von Troskowitz helfen.

Besucht Müller Kreyzl im Südwesten von Troskowitz, um von dort aus auf die Feier zu gelangen.

Während euch beim Schmied vor allem … nun ja … Schmiedearbeiten erwarten, erinnert die Mühle bei Niedersemin von Müller Kreyzl an die Rattayer Mühle von Müller Peschek aus Teil 1. Denn dort geht nicht alles mit rechten Dingen zu, und wenn euch das nicht stört, lassen sich dort die Kniffe vom Taschendiebstahl und Schlösserknacken üben, ohne dass es jemanden stört.

Der Müller von Niedersemin ist die erste Anlaufstelle für Diebe.

Wer indes in der zweiten Region rund um Kuttenberg Anschluss an eine Gang sucht, schaut im heruntergekommenen Osten der Stadt bei der Taverne „Rattenloch“ vorbei. Dort haben Bandenboss Chenyek und Co. den einen oder anderen Auftrag für euch. An beiden Orten – Rattenloch und Mühle – findet ihr zudem Lehrer, die euch einiges beibringen können.

Auf der folgenden Seite erfahrt ihr alles zum Thema Heimlichkeit und effektives Schleichen.