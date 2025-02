Kingdom Come Deliverance 2: Geld verdienen und schnell reich werden – so geht’s

Um im mittelalterlichen Böhmen von Kingdom Come: Deliverance 2 zu überleben, solltet ihr genügend Groschen in euren Taschen haben. MeinMMO gibt euch Tipps, wie sich euer Geldbeutel schnell füllen lässt.

In Kingdom Come: Deliverance 2 heißt die Währung Groschen. Mit ihr könnt ihr nicht nur Waffen und Rüstungen kaufen, sondern auch einen Platz für die Nacht oder Retterschnäpse zum Speichern bezahlen.

Darüber hinaus lassen sich mit genügend Groschen andere Charaktere bestechen, etwa für Information oder das Vergessen einer Straftat. Einen vollen Beutel an Groschen zu haben, ist also nie verkehrt.

Klaut alles, was ihr könnt

Um zu Reichtum zu kommen, sollte es für euch kein Problem sein, die eine oder andere Straftat zu begehen. Wenn gerade niemand guckt, sollte alles in eure Tasche wandern, was irgendwie wertvoll zu sein scheint. Nehmt ihr etwas unrechtmäßig in euren Besitz, wird das Item mit einem roten Symbol gekennzeichnet.

Wo kann ich gestohlene Ware verkaufen? Ihr könnt versuchen, gestohlene Ware an normale Händler zu verkaufen. Wenn es nur wenige Items sind und ihr ansonsten richtige Ware verkauft, nehmen die Händler diese eher an.

Die Fähigkeit Gauner (Hauptstufe) ist dafür besonders hilfreich, denn sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Händler eure gestohlenen Waren kaufen.

Habt ihr beim Stehlen jedoch ordentlich Beute gemacht, so hilft euch in der ersten Region des Spiels der Hehler Mordechai Haim im Nomadenlager weiter. Das Lager befindet sich westlich von Zelejow in Trosky. Zudem kann man sich westlich von Kuttenberg eine Hehlerin (mit dem Namen Schankwirtin Helga Schelm) freischalten, wenn man die Quests einer Kuttenberger Diebesgruppe absolviert.

Der Hehler Mordechai Haim im Nomadenlager ist euer bester Freund. Oder sollte es zumindest sein.

Vergesst nicht, nachdem ihr eure Feinde getötet habt, einen Blick in deren Taschen zu werfen. Ein paar Groschen könnt ihr immer einstecken und manchmal befindet sich auch der ein oder andere Schatz dort.

Items, die unter die Rubrik „Verschiedenes“ fallen, verkauft ihr guten Gewissens. Sie sind ähnlich wie Schätze und dienen dazu, Groschen zu machen.

Tipp: Wenn durch die ständigen Plünderungen euer Inventar aus allen Nähten platzt (wodurch Sprints und Schnellreise nicht mehr möglich sind), nutzt den Stauraum eures Pferds, um das Maximum an Beute einsacken zu können. Geklaute Beute fällt den Wachen bei einer Untersuchung zudem nicht ins Auge, wenn sie in den Satteltaschen verstaut ist.

Macht Händlern zu euren besten Freunden

Wollt ihr gute Preise für eure Items haben, so spielt der Ruf, den ihr bei einem Händler genießt, eine wesentliche Rolle. Ist er im oberen Bereich (100-61) so bekommt ihr bessere Preise bei diesem Händler.

Euren aktuellen Ruf bei einem Händler könnt ihr beim Verkaufsbildschirm in der letzten Reihe unter euren Werten sehen.

Bei keinem Verkauf solltet ihr auf das Feilschen verzichten. Dies wird euch am Anfang nur wenige Groschen mehr bringen, aber mit steigendem Ruf, ist der Händler bereit, mehr vom Preis abzuweichen.

Überreizt ihr die Geduld eines Händlers, wird er erstmal nicht mehr mit euch feilschen.

Bei Spezialisten verkaufen

Wenn ihr besonders wertvolle Items habt, verkauft diese beim jeweiligen Spezialisten. Ein Krämer gibt euch für Waffen und Rüstungen weniger, als ein Schmied es tun würde.

Ein Krämer mit Ruf 100 gibt euch für ein Breitschwert 125,7 Groschen, ein Schmied mit Ruf 100 hingegen 209,5 Groschen. Das ist ein Preisunterschied von 40 %.

Verkauft also Waffen und Rüstungen bei Schmieden, mit Alchemiegegenständen geht ihr zu Apothekern und Schneider geben euch höhere Preise für Unterkleidung.

Ein Apotheker gibt euch mehr Groschen für Items aus der Alchemie.

Reiche Fähigkeiten

Kriminelles Element (Hauptstufe) : Ihr könnt Diebesgut zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen.

: Ihr könnt Diebesgut zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen. Packesel (Stärke) : Eure Tragekapazität erhöht sich um 12 Pfund. So könnt ihr mehr Items plündern oder stehlen.

: Eure Tragekapazität erhöht sich um 12 Pfund. So könnt ihr mehr Items plündern oder stehlen. Funkelnde Ware (Redekunst) : Waffen, Rüstung und Kleidung, die einen Zustand von 98 bis 100 Prozent haben, könnt ihr zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen.

: Waffen, Rüstung und Kleidung, die einen Zustand von 98 bis 100 Prozent haben, könnt ihr zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen. Handwerker (Redekunst) : Waffen, Rüstung und Kleidung könnt ihr zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen.

: Waffen, Rüstung und Kleidung könnt ihr zu 10 Prozent besseren Preisen verkaufen. Meister der mystischen Künste (Redekunst) : Alchemiegegenstände werden zu 10 Prozent besseren Preisen verkauft.

: Alchemiegegenstände werden zu 10 Prozent besseren Preisen verkauft. Gauner (Redekunst) : Heinrich fällt es leichter, gestohlene Ware an Händler zu verkaufen.

: Heinrich fällt es leichter, gestohlene Ware an Händler zu verkaufen. Trankverkäufer (Alchemie): Ihr könnt Tränke zu 30 Prozent mehr verkaufen.

Alles auf Rot

Seid ihr risikofreudig und habt ein paar besondere Würfel in eurem Inventar, könnt ihr euer Glück beim Würfelspiel versuchen. Setzt ihr mehr, so könnt ihr auch mehr gewinnen; andersherum aber natürlich auch mehr verlieren. Würfelspieler könnt ihr in jeder Siedlung finden.

