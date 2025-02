Kingdom Come Deliverance 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Die KCD-Reihe verfolgt dabei einen Ansatz der alten Schule, der euch vergleichsweise wenig an die Hand nimmt, dafür aber auch viele Freiheiten gewährt. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Alles zu Release, Preis, Editionen, Systemvoraussetzungen, Preload, Roadmap und Umfang von Kingdom Come Deliverance 2 .

Wie Teil 1 wird sich auch die Fortsetzung, die am 4. Februar 2025 für PC und die Konsolen erscheint, um Heinrich, den Sohn eines Schmieds, drehen. Euch erwartet in beiden Spielen Open-World-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, die einen großen Fokus auf die Story, eine authentische Simulation der Spielwelt sowie die Rollenspielerfahrung setzen.

Was muss ich zu Kingdom Come wissen? Das erste Rollenspiel der Warhorse Studios erschien am 13. Februar 2018 und mauserte sich trotz einiger technischer Baustellen zum Überraschungserfolg. Auf Steam steht das Rollenspiel bei 83 % positiven Rezensionen.

So sieht die Roadmap für Kingdom Come Deliverance 2 aus:

Wenn ihr nach Hilfestellungen sucht, die euch den Einstieg in Kingdom Come Deliverance 2 erleichtern, schaut hier vorbei:

Das neue Rollenspiel Kingdom Come Deliverance 2 erscheint am 4. Februar 2025 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 sowie Xbox Series. Wenn ihr nicht einfach drauflos spielen und ohne Vorwissen die Mittelalter-Welt von Böhmen erkunden möchtet, seid ihr hier genau richtig.

In dieser Übersicht findet ihr alle Guides zu Kingdom Come Deliverance 2 von MeinMMO: Alle Informationen und Tipps für Einsteiger, Geld farmen, Ruf sammeln und mehr.

