Kingdom Come Deliverance 2: Die besten Grafikeinstellungen für Full-HD, 1440p und 4K

Kingdom Come Deliverance 2 ist auf Steam gestartet. MeinMMO stellt euch die besten Grafikeinstellungen für den PC und das Steam Deck vor, damit ihr direkt in das mittelalterliche Böhmen starten könnt.

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 startet ein bildhübsches Rollenspiel auf Steam. Doch die Systemanforderungen sind überraschend hoch, vor allem wenn ihr das Spiel mit vielen Details genießen wollt.

MeinMMO stellt euch Grafikeinstellungen vor und verrät, wo ihr Performance sparen könnt, wenn ihr nicht gerade eine RTX 5090 in eurem Rechner verbaut habt oder sogar auf dem Steam Deck spielen möchtet.

Die besten Grafikeinstellungen für den PC

Im Folgenden stellen wir euch die besten Grafikeinstellungen vor, mit denen ihr eine stabile Performance als auch ein hübsches, grafisches Erlebnis habt. Beachtet jedoch, dass es auf eure Hardware ankommt, wie gut das Spiel am Ende wirklich läuft.

Je nach Prozessor und Grafikkarte müsst ihr daher bestimmte Einstellungen unter Umständen noch einmal anpassen. Weitere Details und Tipps lest ihr weiter unten, wo ihr bei Bedarf noch nachbessern könnt.

Allgemeine Grafikeinstellungen (PC)

Auflösung: (Abhängig von eurem Monitor)

Fenstermodus: Vollbild

Allgemeine Bildqualität: Benutzerdefiniert

FPS anzeigen: Aus. Zur Kontrolle könnt ihr euch die FPS anzeigen lassen, das stört aber die Immersion der Spielwelt

VSync: Aus, falls ihr einen Monitor mit VRR, G-Sync oder FreeSync habt. Ansonsten An

Bildratenbegrenzung: 120 FPS, für stabilere Wert empfehlen wir 60 FPS. Es kommt aber auch auf eure Grafikkarte an.

Gammakorrektur: –

Horizontales Sichtfeld:

Auflösungsskalierung

Technologie: DLSS (Nvidia) oder FSR (AMD)

Modus: Qualität

Scharfzeichnen: Schalter ganz rechts, sonst wirkt das Bild verschwommen

Kameraeffekte

Motion Blur: Objekt

Nahe Schärfentiefe: An

Erweiterte Grafikeinstellungen (PC)

Hinweis: Wir konnten bei mehreren Tests und unterschiedlicher Hardware die Option „Antialiasing“ nicht ändern oder abschalten. Die Option bleibt immer ausgegraut.

Antialiasing: SMAA2TX

Objektqualität: Ultra

Partikel: Hoch

Licht: Hoch

Globale Beleuchtung: Hoch

Postprocessing-Qualität: Mittel

Shader-Qualität: Hoch

Schatten: Medium

Texturen: Ultra bei Grafikkarten mit mindestens 12 GB Videospeicher, maximal auf Hoch bei 8 GB VRAM oder weniger

Volumetrische Effekte: Hoch

Vegetationsdetails: Hoch

Charakterdetails: Hoch

Die besten Grafikeinstellungen für das Steam Deck

Ihr könnt Kingdom Come: Deliverance 2 problemlos auf dem Steam Deck spielen, müsst dann aber die Grafikeinstellungen entsprechend reduzieren. Mit reduzierten Details könnt ihr das Spiel mit 30 bis 40 FPS flüssig spielen und habt rund 1,5 bis 2 Stunden Akkulaufzeit. Das ist nicht perfekt, aber für Gaming unterwegs durchaus brauchbar.

Allgemeine Grafikeinstellungen (Steam Deck)

Auflösung: 1280×900

Fenstermodus: Vollbild

Allgemeine Bildqualität: Benutzerdefiniert

FPS anzeigen: Aus

Bildratenbegrenzung: 60 FPS.

Gammakorrektur: –

Horizontales Sichtfeld: 90

Auflösungsskalierung

Technologie: FSR (AMD)

Modus: Qualität

Scharfzeichnen: Schalter ganz rechts, sonst wirkt das Bild verschwommen

Kameraeffekte

Motion Blur: Aus

Nahe Schärfentiefe: Aus

Erweiterte Grafikeinstellungen (Steam Deck)

Hinweis: Wir konnten bei mehreren Testern die Option „Antialiasing“ nicht ändern. Die Option bleibt immer ausgegraut.

Antialiasing: SMAA2TX

Objektqualität: Mittel

Partikel: Niedrig

Licht: Niedrig

Globale Beleuchtung: Mittel

Postprocessing-Qualität: Niedrig

Shader-Qualität: Mittel

Schatten: Niedrig

Texturen: Mittel oder Hoch

Volumetrische Effekte: Niedrig

Vegetationsdetails: Mittel

Charakterdetails: Mittel

Das steckt in den Experimentellen Einstellungen

Was sind experimentelle Grafikeinstellungen? Der Entwickler bzw. das Spiel weist darauf hin, dass die experimentelle Stufe in den Einstellungen für Hardware der nächsten Generation gedacht ist, also für Grafikkarten der „RTX 5000“-Familie und neuer. Grundsätzlich raten wir euch, auf „Experimentell“ zu verzichten, wenn ihr nicht mindestens eine Nvidia RTX 4070 Ti, eine AMD RX 7800 XT oder eine bessere Karte im Rechner habt.

Als Beispiel: Mit einer RX 6700 XT erreicht ihr bei experimentellen Einstellungen mit FSR rund 25 FPS, mit einer RTX 3070 sind es immerhin 40 FPS in Full-HD (via PCGamesHardware.de).

Unser Tipp: Verwendet anstatt der „experimentellen“ Einstellungen das Preset „Ultra.“ Dann könnt ihr euch über teilweise bis zu 30 Prozent mehr FPS freuen.

Unsere Tipps für eine bessere Performance

Ihr wollt Kingdom Come: Deliverance 2 auf eurem PC spielen, aber dennoch bekommt ihr keine stabile Bildrate zustande? Wir stellen euch ein paar Tipps und Einstellungen vor, wie ihr Leistung sparen könnt, ohne dass das Spiel hässlich ausschaut.

Texturen: Besitzt ihr eine Grafikkarte mit wenig Videospeicher, etwa die GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (4 oder 8 GB), dann würden wir euch empfehlen, die Texturen herunterzustellen. Je höher die Einstellung, desto mehr Videospeicher wird verwendet. Spielt ihr auf hohen Auflösungen (WQHD oder höher), empfehlen wir ebenfalls, die Texturen herunterzuregeln, wenn ihr nicht mindestens die empfohlene Grafikkarte habt (RTX 4070 oder RX 7800 XT)

Schatten und Shader-Qualität: Schatten fressen erwartungsgemäß viel Performance, sorgen aber auch für ein realistisches Bild. Geht eurem Rechner die Puste aus, dann reduziert die Schatten. Teilweise gewinnt ihr mit der Reduktion zwischen 10 und 15 % mehr Leistung.

Objektqualität und Charakterdetails: Vor allem in großen Ortschaften mit vielen Personen und Gegenständen kann es ratsam sein, die Qualität der Objekte zu reduzieren.

DLSS und FSR: Grundsätzlich läuft das Spiel auch ohne „Fake Frames“, für eine deutlich stabilere Framerate würden wir euch empfehlen, die Upscaler zu aktivieren. In der Regel reicht Qualität, solltet ihr dennoch Probleme haben, wechselt auf Leistung. DLSS und FSR bieten euch in der Regel immer eine bessere Performance als die native Auflösung.

Hinweis: Beachtet, dass DLSS und FSR für seltsame Fehler sorgen können. Vor allem bei feinen Oberflächen und Gesichtern kann es zu fehlerhaften Bildern kommen. Solltet ihr solche Probleme haben, muss es sich nicht um defekte Hardware oder Bugs im Spiel handeln, sondern es sind vermutlich Renderfehler.

Vegetationsdetails: Lauft ihr durch einen dichten Wald oder über ein Getreidefeld mit vielen Details, dann kommt eure Grafikkarte ins Arbeiten. Bei Performance-Problemen würden wir euch raten, die Einstellungen bewusst zu reduzieren.

