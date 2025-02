In Kingdom Come Deliverance 2 gibt es ein Easter Egg zu One Piece, aber das ist gut versteckt

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Eines davon beschäftigt sich mit One Piece . Der Anime ist einer der bekanntesten und langlebigsten, die es gibt. Bei den Fans genießt er große Popularität. Das war den Entwicklern von Kingdom Come Deliverance 2 Anlass genug, den berühmten Strohhut des Protagonisten Ruffy ins Spiel einzubauen.

Was ist das für ein Easter Egg? In vielen Spielen gibt es kleine Geheimnisse, die auf andere Titel, aber auch Filme oder Serien verweisen. Kingdom Come Deliverance 2 hat ebenfalls einige dieser Easter Eggs eingebaut.

Die Welt von Kingdom Come Deliverance 2 steckt voller Geheimnisse. Eines davon bezieht sich auf einen berühmten Anime, nämlich One Piece.

