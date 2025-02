Kingdom Come Deliverance 2 treibt berühmtes Rollenspiel-Meme aus Skyrim auf die Spitze

Das neue Rollenspiel Kingdom Come Deliverance 2 ist erscheinen und Fans haben bereits ein Easter Egg entdeckt, auf das der Boss besonders stolz ist. Das bekannteste Meme aus der Rollenspiel-Geschichte, der „Pfeil im Knie“, aus The Elder Scrolls: Skyrim taucht in einer extremen Version im neuen Rollenspiel auf.

Das ist das bekannteste Meme der Rollenspiel-Geschichte: Das Meme heißt „I Took an Arrow to the Knee“ und stammt aus Elder Scrolls V: Skyrim.

Im Spiel trifft man auf einen Wächter, der verschiedene Sprüche sagt, darunter auch das Statement: „Ich war mal ein Abenteurer wie Ihr, aber dann hab ich einen Pfeil ins Knie bekommen.“

Das Meme entstand zusammen mit dem Release von Skyrim am 11. November 2011 und hat sich in den letzten 14 Jahren immer weiter verbreitet. Schon eine Woche nach dem Release gab es erste Threads in reddit mit dem Titel. Bereits Ende November kursierten Gifs. Mittlerweile ist das Meme allgegenwärtig.

Zusammen mit „The Cake is a lie” gilt es als eines der bekanntesten Memes im Gaming überhaupt – im MMORPG-Bereich wäre eine Entsprechung wohl „Leeroy Jenkins“.

Das Meme ist wie ein Erkennungszeichen unter Gamern, das man dazugehört und weiß, wovon man spricht. Gerne wird es abgekürzt mit „Ich war ja auch mal X, aber dann hab ich einen Pfeil ins Knie bekommen.“ Für „”X“ wird dann irgendwas Beliebiges gesetzt.

„Ein Pfeil ins Knie? Das ist ja nichts!“

So taucht das Meme in Kingdom Come Deliverance 2 auf: Auf X teilt eine Nutzerin das Meme:

Der Abenteurer trifft in Kingdom Come Deliverance 2 auf einen NPC, der einen abgebrochenen Pfeilschaft im Kopf trägt. Der Schaft ragt ihm noch aus der Stirn heraus.

Der Abenteurer fragt: „Du weißt, dass dir da was aus der Stirn heraussticht? Sieht aus wie ein Horn.“

Der Mann lacht und antwortet: „Ein Horn? Das hat noch niemand dazu gesagt. Das ist ein Metall-Pfeil, also das, was davon übrig ist. Es war mal größer, aber ich hab es abgebrochen, nachdem ich damit einem Weibsbild fast das Auge ausgestochen habe.“

„Ich hab ja mal von einem Typen gehört, der einen Pfeils ins Knie abbekommen hat.“

„Ha! Ins Knie? Das ist ja nichts! Mit so einem Kratzerchen kannst ja am nächsten Tag tanzen gehen, aber hast du jemals von wem gehört, der einen Pfeil in den Kopf bekommen und das überlebt hat?“

Der Chef von Kingdom Come Deliverance 2, Daniel Vávra, kommentiert den Clip mit: Wir haben das „Ich war mal ein Abenteurer so wie ihr“ auf die Spitze getrieben! Für den Chef ist der Release von Kingdom Come Delveriance 2 grade ein Fest, weil es so gute Reviews bekommt. Im Vorfeld wurde Vávra angefeindet: Chef-Entwickler von Kingdom Come Deliverance 2 schimpft über Metacritic und eine Review, die ihm den Schnitt versaut